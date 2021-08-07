Мамун: «Дина Аверина не допустила ни одной ошибки в личном многоборье Олимпиады»

Олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Маргарита Мамун отметила, что ранее никто не выигрывал золото, уронив предмет для выступлений, как это сделала израильтянка Линой Ашрам.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) на Олимпиаде в Токио Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700). Арина Аверина стала четвертой (102,100).

«Дина не допустила ни одной ошибки, выполнила все безупречно. Но скажу, что с потерей [предмета] никто никогда не выигрывал золото», — цитирует ТАСС Мамун.

Россиянки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.