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Далалоян, Храмцов, Позднякова и другие герои сделали ковидный мир светлее и радостнее

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 05:35
Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный (слева направо) на пьедестале. Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»
Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный (слева направо) на пьедестале. Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»
Теги:
Эмоции обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера от старта Олимпиады-2020.
Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин.Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде

Порванный ахилл Далалояна, сломанная рука Храмцова

В этом апреле гимнаст Артур Далалоян порвал ахиллово сухожилие. Жена везла его в больницу, а нога висела без движения. В тот момент его выступление на Олимпиаде через три месяца казалось форменным безумием — каковым его и назовет в Токио один из немецких коллег.

Но чемпион мира-2018 в многоборье не мыслил отказа от поездки, потому что а) не мог подвести команду, у которой без него не было шансов рассчитывать на что-то серьезное; б) прошлые Игры в Рио пропустил как раз из-за травмы. А остаться без двух Олимпиад подряд...

Чего ему стоило выступить в Токио — невозможно даже представить. Меньше месяца назад Артур еще не мог стоять на больной ноге, а теперь приземлялся на нее после высоченных прыжков с сальто и пируэтами. Он и в Японии хромает, даже когда просто ходит. От дискомфорта в ноге просыпается по ночам.

В понедельник он стал олимпийским чемпионом в командном зачете. Сборная России сделала это впервые за 25 лет, с Атланты-1996.

...В этом мае тхэквондист Максим Храмцов сломал руку, а в первом бою в Токио столкновением кулак в кулак с соперником усугубил травму, сказав об этом позже кратко: «Рука ушла». До нее стало невозможно дотронуться, и в следующий раз наш боец ударил этой рукой только в финале.

Тем не менее, в понедельник Максим стал олимпийским чемпионом. Первым для России в этом виде спорта за всю историю.

Две истории за один только день, ради которых и существуют Олимпиады. И ради которых мы их смотрим. Концентрация мужества, воли и стойкости в какой-то невообразимой степени.

Еще дня четыре назад Игры-2020 во всей нашей сегодняшней обстановке, связанной с ковидом, мне были, откровенно говоря, по барабану. Но такие вещи, как-то, что сотворили Далалоян и Храмцов, не могут не разбудить.

26&nbsp;июля. Олимпийские чемпионы из&nbsp;России: Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и&nbsp;Никита Нагорный (слева направо).
София Позднякова.Великий русский вечер на Олимпиаде! Позднякова взяла золото и сжала в объятиях отца-чемпиона

Объятия Поздняковых и боль за Великую

А драма российского финала фехтовальщиц-саблисток? Тем более, когда думаешь о своей ушедшей чуть больше месяца назад из жизни маме, в юности занимавшейся фехтованием, — и понимаешь, что этот бой она наверняка смотрела бы...

Когда четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков на Олимпиаде в Атланте выигрывал единственное свое золото в личном зачете, до рождения его дочки Софии оставалось меньше года. Когда он взял последнюю золотую медаль в команде, в Сиднее-2000, ей уже было три годика, и, может, она даже смотрела те Игры из далекой Австралии по телевизору. Хотя вряд ли что-то запомнила.

Четверть века спустя после победы отца в Америке дочь повторила его достижение в Японии. И вскоре попала в объятия папы, президента Олимпийского комитета России, который все время вплоть до окончания боя сдерживался как мог, держал мнимый нейтралитет — но потом уже не смог. И София взлетела у него на руках, как та, трехлетняя, после Сиднея, и все, конечно, отца поняли.

К счастью, в большом спорте по блату не пролезешь. У Софии просто оказались шикарные гены и умение пахать, чтобы этим генам соответствовать. И крепкие нервы, и умение не замечать шепоток завистников: мол, папенькина дочка. Да им, таким дочкам и сыновьям, зачастую сложнее, чем остальным! Окружающие-то сравнивают. И заведомо задирают планку — нельзя, мол, посрамить. А какое это давление на психику ребенка, подростка, юниора — никто не думает.

Софья Великая (серебро) и&nbsp;София Позднякова (золото)&nbsp;&mdash; фехтование, женщины, сабля.

Позднякова все это преодолела.

Но как же жаль Софью Великую, теперь уже трижды серебряную в личных финалах, а золотую — пока только в командном зачете Рио. Признаюсь, болел в решающем поединке за нее. Ни в коем случае не против Поздняковой, но за Великую. Потому что первой — 24, а второй — 36. Потому что у первой были бы еще шансы, а для второй этот, казалось, последний.

Хотя вот сказала наш знаменосец, что поедет и в Париж-2024. И так хочется верить, что случаются в жизни чудеса. Но если ты по телевизору в этом стремительном виде спорта не способен уследить, кто ударил первым, и даже при замедленном повторе это становится ясно не сразу, сориентироваться можно только по зажженным лампочкам, — как поверить в то, что можно стать олимпийской чемпионкой в 40 лет?..

Но оттого это и Олимпиада, что на ней сила человеческого духа берет верх над любой реальностью. Она заставляет за три месяца зарасти разорванный ахилл, как у Далалояна. И давайте верить в то, что на улицу Великой еще придет праздник. Она же — великая.

Позднякова в своем полуфинале уступала сопернице из Франции — 1:4. Великая оппонентке из Венгрии — 0:3. Попробуй после такого старта догони. Но обе впервые вышли вперед при счете 6:5 и больше преимущества не упускали.

В финале «болтанка» длилась гораздо дольше. Первый раунд выиграла Великая — 8:7. С начала второго Позднякова рванула вперед — 10:8, но маэстро сравняла — 10:10.

Великая впервые билась на Олимпиадах в Пекине-2008, где заняла четвертое место. Поздняковой тогда было 11. Она поклонялась будущей сопернице по финалу и росла на ней. Для того, чтобы в главный момент взять пять из шести последних очков, закричать что есть мочи и сорвать маску. А потом взяться с Великой за руки и вместе кланяться — зрителям, родным, болельщикам, стране.

Это было невероятное чувство, когда хотелось плакать от счастья и от боли одновременно. Не знаю, где такое может быть еще, кроме Олимпиад.

26&nbsp;июля. Токио. София Позднякова и&nbsp;ее&nbsp;золотая медаль Игр в&nbsp;Токио.
Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и&nbsp;Никита Нагорный (слева направо).«Ребят, оторвитесь от переписки! У вас олимпийское золото на шее!» Огненная пресс-конференция олимпийских чемпионов в гимнастике

Феноменальный комментарий Ивановой и эмоция Занина — тоже часть грандиозной победы гимнастов

А может ли такое быть, чтобы Игры проходили в Японии — и кто-то обошел в командных соревнованиях по гимнастике японцев на тринадцать сотых балла?! Вопреки всяким стереотипам о «выездном судействе»? Что стоило какому-нибудь арбитру занизить оценку любому из наших на вольных упражнениях совсем на чуть-чуть, чтобы подсобить хозяевам?

Не собираюсь делать вид, что понимаю что-то в спортивной гимнастике, как и в фехтовании. Но какие вольные последним выдал Никита Нагорный, от которого зависело все! На заключительном прыжке он встал как вкопанный. Может, это приземление и обернулось теми набранными сотыми, что сделали наших чемпионами. «Ему памятник поставить надо», — сказала комментатор, которую надо отметить не меньше спортсменов.

Какая же это была феноменальная работа в эфире «России-1» Лидии Гавриловны Ивановой, вдовы Валентина Козьмича и олимпийской чемпионки Мельбурна-56 (как и муж), а также Рима-60. Какое же наслаждение ее слушать — бархатный голос, интеллигентность в оценках и в то же время эмоции, мгновенные объяснения, понятные и абсолютному дилетанту. Шедевр мастера старой школы.

Комментаторская работа должна соответствовать уровню события. Здесь было идеальное совпадение. И ведь Иванова — далеко не молодой, мягко говоря, человек. И за три часа прямого эфира ни на секунду не просела, не показала усталости. Какая закалка! Впрочем, мы с ней о Валентине Козьмиче в прошлом году примерно столько времени интервью и записывали. Взахлеб. Без пауз. Так что не удивлен.

Как после истории с Далалояном не удивлен и героическому выступлению Дениса Аблязина, у которого два года назад случился двойной перелом ноги...

С золотом, Артур, Денис, Никита и Давид Белявский! Как круто было смотреть на то, как чуть не сошла с ума наша четверка, когда показали оценку Нагорного на вольных. А вместе с ней — комментатор финала гимнастов по «Матч-ТВ» Дмитрий Занин, для которого, прежде отличного телерепортера, это был первый репортаж. И сразу — золотой. Целиком я его не слышал, поскольку смотрел гимнастику под великую Лидию Гавриловну, но в этот ключевой момент Дима дал мощную и абсолютно уместную эмоцию. Недаром в соцсетях этот ролик видели уже, думаю, все.

Надеюсь, и у Занина, и у всех нас будет для таких же эмоций еще много достойных поводов. И как-то уже не вспоминается ни о прискорбном отсутствии зрителей на японских трибунах, ни о том, что мы выступаем без флага, под абрревиатурой ROC и под первый концерт Чайковского, а не свой гимн. Для всех это все равно Россия.

Уже с ужасом думаешь, что эти Игры легко могли вообще не состояться. И какая же боль это была бы для каждого спортсмена, которые шли к ним всю жизнь.

Отмени МОК Олимпиаду в Токио, до сих пор, не сомневаюсь, ходил бы на костылях, восстанавливаясь после разорванного в апреле ахилла, Артур Далалоян; была бы закована в гипс рука Максима Храмцова; сидела бы на подмосковной даче, не думая ни о каких поездках за тридевять земель и трехчасовых прямых эфирах, Лидия Гавриловна Иванова.

Олимпиады неведомым образом придают настоящим героям сил, которых в обычной жизни у них нет.

В ближайшие дни мы станем свидетелями еще многих таких историй.

Только успевайте нажимать на телевизионном пульте правильные кнопки. За героями дело не станет.

Героями, которые уже сделали тревожный ковидный мир светлее и радостнее.

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