Баскетбольные медалисты, сражения Нагорного и Далалояна в многоборье: анонс 28 июля на Олимпиаде

Главные события среды, 28 июля — пятого дня Олимпийских игр в Токио.

Во вторник российские спортсмены продолжили феерию на Олимпийских играх в Токио: еще три золота, а также два серебра и бронза — и уверенное четвертое место в медальном зачете. Что нам подарит среда? Следим за гимнастикой, баскетболом 3х3, прыжками в воду и плаванием.

Гимнасты, что вы творите? Продолжайте!

После двойного триумфа российских сборных в командном многоборье олимпийский турнир по спортивной гимнастике продолжится индивидуальным многоборьем у мужчин. Уже ставшие героями Токио Никита Нагорный и Артур Далалоян снова в деле. По итогам квалификации чемпион мира-2019 Нагорный стал вторым сразу вслед за японцем Дайки Хасимото, а чемпион мира-2018 Далалоян был шестым. Теперь они в одной ротации. Наши парни начнут с вольных упражнений и продолжат конем. Дальше их ждут кольца, опорный прыжок, брусья и перекладина. Их соперниками, кроме Хасимото, будут два китайца — Сяо Жуотен и Сунь Вэй, а также британец Джо Фрэйзер.

13.15 Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье.

Водная стихия

В прыжках в воду завершается программа в синхронных дисциплинах — в среду мужчины выявят сильнейших на трехметровом трамплине. С этим видом программы у российских болельщиков уже много лет связаны особые ожидания. Евгений Кузнецов, выигрывавший медали еще на Олимпиаде в Лондоне, последние сезоны выступает в паре с молодым Никитой Шлейхером. Вместе они попробуют бросить вызов китайскому дуэту, американцам, немцам, у которых по-прежнему в строю Патрик Хаусдинг, и действующим чемпионам из Великобритании во главе с Джеком Лауэром.

После дубля Евгения Рылова и Климента Колесникова в плавании всем нам хочется продолжения праздника. В очередной день финалов шансов на победу у наших ребят не так много, но за медали побороться они могут. На тяжелой дистанции 1500 м вольным стилем Анастасия Кирпичникова в квалификации побила рекорд страны, а в финале попробует добраться до пьедестала. Любая награда станет успехом. Равно как и в другом финале — эстафете 4х200 м вольным стилем у мужчин, которую еще зовут «Гордость нации». В предварительных заплывах Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев стали четвертыми. В финале состав должен усилить Мартин Малютин.

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы

9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Синхрон, трамплин 3 м.

Шагнуть в историю

Начинаются битвы непосредственно за медали и в командных игровых видах спорта. Накануне финишировал турнир по софтболу, а в среду станут известны первые в истории олимпийские чемпионы в баскетболе 3х3. И очень круто, что среди четверки претендентов и у мужчин, и у женщин есть представители команды ОКР.

Женская сборная заняла на предварительной стадии второе место и шагнула сразу в полуфинал. Там ей предстоит встретиться с командой Китая, которую на групповом этапе девушки разгромили со счетом 19:9. Впрочем, расслабляться раньше времени не стоит, это же олимпийский полуфинал! У мужской команды ОКР задача на порядок сложнее: парни пробились в топ-4 через четвертьфинал, взяв реванш у Нидерландов, но теперь на их пути главный фаворит турнира — команда Сербии. Которой россияне уже проиграли со счетом 10:21 на первой стадии. Но все равно — верим в команду!

Третий матч на олимпийском турнире проведет мужская команда ОКР по волейболу — и какой! Центральная встреча для любого турнира, битва принципиальных соперников, захватывающее зрелище. Это все про игру против Бразилии. Два гранда мирового волейбола на старте одержали по две победы. Теперь кому-то придется уйти с площадки побежденным.

Тем временем в пляжном волейболе перевалила за экватор групповая стадия. Наш дуэт Константин Семенов/Илья Лешуков уже обеспечил себе место в плей-офф и сыграет с титулованными норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом за первое место в своем квартете. А у женщин Надежда Макрогузова и Светлана Холомина поборются с кубинками Лиди и Лейлой.

Становится жарко не только в прямом, но и в переносном смысле и на кортах Олимпийского теннисного центра. Лидер женской сборной России Анастасия Павлюченкова в среду проведет матч уже четвертьфинальной стадии. На центральном корте вторым запуском она встретится с очень сильной соперницей — девятой «сеяной» Белиндой Бенчич из Швейцарии.

А еще до этого на тот же центральный корт в матче третьего круга выйдет вторая ракетка мира у мужчин Даниил Медведев. Он сыграет с опытным итальянцем Фабио Фоньини. Еще один четвертьфинал дня с участием россиянок пройдет на третьем корте — Елена Веснина и Вероника Кудерметова в парном разряде встретятся с украинскими сестрами Надей и Людмилой Киченок. А после них свой матч третьего раунда против аргентинца Диего Шварцмана проведет и Карен Хачанов.

5.00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Фабио Фоньини (Италия) — Даниил Медведев

5.00 Теннис. Женщины. Парный разряд. Елена Веснина/Вероника Кудерметова — Надя Киченок/Людмила Киченок (Украина)

5.00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Анастасия Павлюченкова — Белинда Бенчич (Швейцария)

7.00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Диего Шварцман (Аргентина) — Карен Хачанов

11.30 Баскетбол 3х3. Женщины. Полуфинал. Китай — Команда ОКР

12.40 Баскетбол 3х3. Мужчины. Полуфинал. Команда ОКР — Сербия

15.45 Волейбол. Мужчины. Бразилия — Команда ОКР

Сабли и перчатки

Начало командных соревнований у фехтовальщиков для россиян выдалось неудачным — шпажистки уступили уже в первом раунде. Теперь пришел черед мужчин-саблистов. Личный турнир для них не сложился, от медалей они были далеко. Но теперь Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Константин Лоханов попробуют добиться успеха вместе. Путь к наградам они начнут с четвертьфинала против Германии.

Поединки предварительных стадий идут в соревнованиях боксеров. У мужчин старт в категории до 81 кг примет Имам Хатаев, причем соперник у него сразу же максимально серьезный — чемпион мира-2019 казахстанец Бекзад Нурдаулетов. Высоко котирующийся в весе до 57 кг Альберт Батыргазиев начнет турнир боем с Алекси де ла Крусом из Доминиканской Республики. А у женщин в категории до 75 кг двукратная чемпионка мира Земфира Магомедалиева сразу же получила в соперницы представительницу США Наоми Грэм, также имеющую в послужном списке медаль ЧМ-2018.

Очередную попытку добраться до наград предпримет команда ОКР по дзюдо. В среду у мужчин наступит черед Михаила Игольникова в категории до 90 кг. Первым соперником двукратного чемпиона Европы, «посеянного» восьмым, будет Кельтус Доссу Йово из Бенина — прямо скажем, не самая великая держава в дзюдо. У женщин в весе до 70 кг выступит дважды призер чемпионатов Европы Мадина Таймазова. Оппонент ей достался серьезный — двукратный призер мировых первенств, испанка со звучной фамилией Мария Бернабеу.

5.25 Фехтование. Мужчины. Сабля. Командное первенство. Команда ОКР — Германия

7.40 Бокс. Мужчины. До 81 кг. Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) — Имам Хатаев

11.30 Бокс. Женщины. До 75 кг. Наоми Грэм (США) — Земфира Магомедалиева

13.25 Бокс. Мужчины. До 57 кг. Алекси де ла Крус (Доминиканская Республика) — Альберт Батыргазиев

От разделки до слалома

В стрельбе из лука продолжаются индивидуальные соревнования. В среду свой матч первого раунда проведет Галсан Базаржапов, соперником которого станет Правин Джадхав из Индии. А вот в случае успеха наш лучник может попасть на второго номера «посева» Брэйди Эллисона из США.

В турнире по стендовой стрельбе состоятся квалификационные соревнования в трапе. У мужчин в этом виде программы команда ОКР представлена опытнейшим Алексеем Алиповым, среди девушек выступят Дарья Семьянова и Екатерина Субботина.

У бадминтонистов завершается групповой этап соревнований — в среду Евгения Косецкая встретится с японкой Нодзоми Окухарой, чтобы определить, кто из них попадет в плей-офф. У мужчин в похожей ситуации Сергей Сирант, которому предстоит сыграть с Энтони Гинтингом из Сингапура.

Турнир по велошоссе завершается двумя гонками с раздельного старта. У женщин наших в разделке нет, а у мужчин за награды постарается побороться Александр Власов. Пожелаем ему удачи — спортсменам предстоит преодолеть 44,2 км, разделенных на два круга.

В гребном слаломе пройдут предварительные заезды в байдарке-одиночке у мужчин, где команду ОКР представляет Павел Эйгель, и каноэ-одиночке у женщин — в этой дисциплине у нас заявлена Алсу Миназова.

3.00 Стендовая стрельба. Трап. Квалификация

4.20 Бадминтон. Женщины. Нодзоми Окухара (Япония) — Евгения Косецкая

6.50 Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Мужчины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды

8.00 Велоспорт-шоссе. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом

10.00 Стрельба из лука. Мужчины. Личное первенство. Правин Джадхав (Индия) — Балсан Газаржапов

12.00 Бадминтон. Мужчины. Энтони Гинтинг (Сингапур) — Сергей Сирант