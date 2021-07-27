Россия держит золотой темп: итоги 27 июля на Олимпиаде-2020.

Медальный зачет 27 июля. Главные события вторника на Играх в Токио в материалах «СЭ».

Во вторник мы не ждали медальной феерии. Но этот день неожиданно стал еще более успешным для сборной России, чем предыдущий. Эмоциональный двойной успех в плавании, сенсационная победа над американками в командном многоборье в женской спортивной гимнастике и золотая точка в турнире по тхэквондо. В общей сложности — шесть медалей, в том числе три золотые, — и погоня за лидерами командного зачета.

«СЭ» выбрал семь главных событий дня, о которых мы писали 27 июля.

Полный вариант медальной таблицы смотрите здесь.

1. Пловцы исправились, но Ефимова — без медали

После серии неудач в российском плавании огромная радость — наш спинист Евгений Рылов победил на стометровке, а его товарищ по сборной Климент Колесников проиграл чемпиону всего несколько сантиметров. Американцы 25 лет никому не отдавали золото на этой дистанции, но сейчас их обошли сразу два россиянина.

Долгожданный успех российских пловцов в интервью «СЭ» приветствовал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

При этом нашему чемпиону почему-то запретили подняться на подиум в любимой маске с котом.

Успех Рылова и Колесникова затмил собой грустное событие в карьере главной звезды нашего плавания XXI века Юлии Ефимовой. Знаменитая брассистка осталась без медали в единственном личном старте. Возможно, она завершит карьеру на такой минорной ноте.

2. Российские гимнастки повторили подвиг мужчин

Наша сборная впервые в истории выиграла командное золото в спортивной гимнастике и у мужчин, и у женщин. Но у женщин триумф стал настоящей сенсацией, учитывая, что фаворитами были американки во главе с легендарной Симоной Байлз.

Байлз не смогла завершить соревнования из-за загадочных ментальных проблем, но наши девушки не обратили внимания на ее отсутствие на помосте.

Для Симоны ситуация, в которой она подвела команду и не получила важного золота, — серьезный удар по амбициям.

3. Золотая точка в тхэквондо

Корейское единоборство тхэквондо, о котором основная масса наших болельщиков раньше почти ничего не слышала, на Олимпиаде в Токио неожиданно принесло сборной России целых четыре медали, том числе две золотые. Великолепное выступление закончилось победой Владислава Ларина в самой тяжелой весовой категории — свыше 80 кг.

«Хотелось бы, чтобы финал прошел менее напряженно, чтобы был больший отрыв, но в целом я доволен», — заявил Ларин после завершения турнира.

4. Стрелки продолжают штамповать победы

Сборная России по пулевой стрельбе проводит самую успешную Олимпиаду с 2004 года. На этот раз наши стрелки взяли две награды в новой дисциплине — миксте. Смешанный дуэт Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов забрал серебро в пистолете.

А несколько часов спустя Юлия Каримова и Сергей Каменский пополнили медальную копилку бронзой в винтовочном миксте.

5. Гандбол в огне, Трефилов сердится

Олимпийские чемпионки из сборной России по гандболу без побед уже в двух стартовых матчах. За ничьей с бразильянками последовало нокаутирующее поражение от шведок. В результате команда оказалась на грани катастрофы.

После матча легендарный тренер Евгений Трефилов дал одно из своих знаменитых огненных интервью.

6. Медальные надежды в баскетболе 3х3

В среду сборная России может завоевать две награды в новой олимпийской дисциплине — баскетболе 3х3. Во всяком случае, в полуфинал здесь вышли и мужчины, и женщины из команды ROC.

В нашей женской сборной сестры-близнецы Фролкины будут играть решающие медальные поединки в свой день рождения.

Но храбрые девушки не боятся даже американок.

7. В ожидании непогоды

Надвигающийся на Токио тайфун «Непартак» уже привел к переносу ряда соревнований. Причем стихия только набирает мощь. Согласно прогнозам, основной удар ожидается в ближайшие пару дней.

Среди пострадавших — российский теннисист Аслан Карацев, который не сумел собраться после вынужденного перерыва в своем матче и вылетел из одиночного мужского турнира.

Олимпиада-2020: Все медали дня 27 июля

Спортивная гимнастика. Женщины. Командное первенство

1. Россия

2. США

3. Великобритания

Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг

1. Владислав ЛАРИН (Россия)

2. Деян Георгиевски (Северная Македония)

3. Рафаэль Юньер Альба (Куба)

3. Ин Кхедон (Корея)

Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг

1. Милица Мандич (Сербия)

2. Ли Дабин (Корея)

3. Альтея Лорен (Франция)

3. Бианка Уокден (Великобритания)

Плавание. Мужчины. 100 м на спине

1. Евгений РЫЛОВ (Россия)

2. Климент КОЛЕСНИКОВ (Россия)

3. Райан Мерфи (США)

Плавание. Мужчины. 200 м в/с

1. Томас Дин (Великобритания)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Фернанду Шефер (Бразилия)

Плавание. Женщины, 100 м на спине

1. Кейли Маккион (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Риган Смит (США)

Плавание. Женщины, 100 м, брасс

1. Лидия Джейкоби (США)

2. Татьяна Схунмакер (ЮАР)

3. Лилли Кинг (США)

Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. Командное первенство

1. Цзян Жаньсинь/Пан Вэй (Китай)

2. Виталина БАЦАРАШКИНА/Артем ЧЕРНОУСОВ (Россия)

3. Елена Костевич/Олег Омельчук (Украина)

Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Командное первенство

1. Ян Циань/Ян Хаожань (Китай)

2. Мэри Кэролин Такер/Лукас Коженески (США)

3. Юлия КАРИМОВА/Сергей КАМЕНСКИЙ (Россия)

Триатлон. Женщины

1. Флора Даффи (Бермудские Острова)

2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)

3. Кэти Заферес (США)

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, 10 м

1. Чэнь Юси/Чжан Цзяци (Китай)

2. Джессика Паррато/Дилейни Шнел (США)

3. Габриела Агундес/Алехандра Ороско (Мексика)

Велоспорт. Женщины. Маунтинбайк

1. Йоланда Нефф (Швейцария)

2. Зина Фрай (Швейцария)

3. Линда Индерганд (Швейцария)

Гребной слалом. Женщины. Байдарка

1. Рикарда Функ (Германия)

2. Майялен Шурро (Испания)

3. Джессика Фокс (Австралия)

Серфинг. Мужчины

1. Италу Феррейра (Бразилия)

2. Каноа Игараси (Япония)

3. Оуэн Райт (Австралия)

Серфинг. Женщины

1. Карисса Мур (США)

2. Бьянка Бейтендаг (ЮАР)

3. Амуро Цудзуки (Япония)

Тяжелая атлетика. Женщины. До 59 кг

1. Куо Синчунь (Тайвань)

2. Полина Гурьева (Туркмения)

3. Микико Андо (Япония)

Дзюдо. Женщины. До 63 кг

1. Кларисса Агбеньену (Франция)

2. Тина Трстеняк (Словения)

3. Мария Чентраккьо (Италия)

3. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)

Дзюдо. Мужчины. До 81 кг

1. Таканори Нагасе (Япония)

2. Саид Моллаи (Монголия)

3. Шамиль Борчашвили (Австрия)

3. Маттиас Кассе (Бельгия)

Фехтование. Женщины. Шпага. Командное первенство

1. Эстония

2. Корея

3. Италия

Тяжелая атлетика. Женщины. До 64 кг

1. Мод Шаррон (Канада)

2. Джорджия Бординьон (Италия)

3. Чэнь Вэньхуэй (Тайвань)

Софтбол

1. Япония

2. США

3. Канада

Конный спорт. Выездка. Командное первенство

1. Германия

2. США

3. Великобритания