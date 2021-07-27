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Преклоняюсь перед мужеством Далалояна и Храмцова. Вот с кого надо брать пример

Сегодня, 21:15
Мария Киселева. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мария Киселева. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию.

Мария Киселева
Специально для «СЭ»

На&nbsp;Токио обрушился тайфун во&nbsp;время проведения Олимпийских игр.На Олимпиаде массово отменяют и переносят соревнования. Токио-2020 снова под угрозой?

Я ждала Олимпиаду с тревогой. Как никогда. Пандемия, жесткие антиковидные правила, пустые трибуны... Да еще у России ни гимна, ни флага. Но сегодня все это отошло на второй план. На первом — счастье и гордость за наших ребят, которые в Токио творят что-то невероятное. Создают историю, вписывают имена и целые страницы в золотую летопись мирового спорта.

Второй день вспоминаю потрясающую победу российских гимнастов в командном многоборье — и мурашки по коже. Мне кажется, в тот момент все, кто был у экрана, кричали точно так же, как наши парни, увидевшие оценки на табло и осознавшие, что они — чемпионы!

Были бы в зале зрители — уверена, они бы аплодировали стоя. Эмоции зашкаливали, накрывали с головой. Особенно когда смотрела на Артура Далалояна. В голове не укладывается, как спустя три месяца после разрыва ахилла он выходит на ковер и выполняет сложнейшие элементы?! Это просто за гранью понимания. Но иногда человек ставит цель — и ради нее готов вытерпеть все. Даже то, с чем справиться, казалось бы, невозможно.

Давид Белявский, Артур Далалоян и&nbsp;Никита Нагорный (слева направо) на&nbsp;пьедестале.Далалоян, Храмцов, Позднякова и другие герои сделали ковидный мир светлее и радостнее

Из той же серии — триумф Максима Храмцова в тхэквондо. В мае он сломал руку, в Токио в первом же поединке случился рецидив. Но травма не помешала добраться до олимпийского золота.

Ну как не преклоняться перед такими ребятами?! Они настоящие герои! Символы мужества, стойкости, воли. Вот с кого молодежи надо брать пример.

На Олимпиаде российские гимнасты выиграли командное первенство впервые за 25 лет. А на следующий день историческую победу одержали в многоборье и гимнастки. Этого успеха мы ждали даже больше — 29 лет.

Блестящий дубль! Девочки, спасибо за победу!

Чуть раньше пал еще один древний антирекорд, теперь — в бассейне. Где со времен Атланты-1996 у России не было золота. А тут Евгений Рылов выиграл стометровку на спине. Опередив на две сотые Климента Колесникова, у которого серебро.

Климент Колесников и&nbsp;Евгений Рылов.Так не бывает! У России золото в плавании спустя четверть века! Рылов и Колесников оформили космический дубль!

От наших пловцов со старта Олимпиады ждали медалей, но что-то не складывалось. И вот — прорыв! На дистанции, где уже много-много лет всех сокрушали американцы. Но Евгений и Климент провели шикарный заплыв. Браво!

О фехтовании — отдельный разговор. Русский финал в женской сабле получился ярким и драматичным. Прямо завораживал. Спасибо вам, девочки, и за сумасшедшие эмоции, и за медали!

С одной стороны, я очень рада за Соню Позднякову. Первая Олимпиада — и сразу победа в личном турнире! Могу представить, сколько нервов во время финала потерял ее отец — четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

А с другой стороны — безумно жаль Софью Великую, которая проиграла третий олимпийский финал. Причем второй подряд — более молодой соотечественнице. Что ж, напрашивается продолжение фильма «На острие»...

Сразу после финала Великая не стала объявлять об уходе из спорта. Наоборот, обмолвилась, что может выступить и на пятой своей Олимпиаде. До нее ведь всего три года. Зная характер Софьи, не сомневаюсь — так и будет. Надеюсь, в Париже-2024 она поставит в карьере не серебряную точку, а золотую.

Наоми Осака, Юлия Ефимова, Эшли Барти.Не смогли... Осака, Ефимова и другие звезды, от которых в Токио ждали большего

На Играх слежу в основном за российскими спортсменами. Но и среди зарубежных есть очень интересные личности. Например, тунисец Ахмед Хафнауи выиграл 400 метров вольным стилем, хотя в финал отобрался с последним результатом и плыл по восьмой, самой медленной, дорожке. А в велоспорте в групповой гонке сенсационно выиграла австрийка Анна Кизенхофер. Которая с 2017 года не выступает за профессиональные команды, а в свободное от тренировок время преподает в университете математику.

Такие победы, достигнутые вопреки всему, тоже вдохновляют и мотивируют.

Ну а наша команда выглядит в Токио настолько мощно, что забываешь обо всем. В том числе о санкциях МОК. Правда, в отличие от Игр в Пхенчхане, сейчас у нас форма в цветах российского триколора. И в названии ROC — Russian Olympic Committee — присутствует слово «Россия». В конце концов, когда ребята стоят на пьедестале и в их честь звучит фрагмент Первого концерта Чайковского, весь мир понимает, что это — Россия.

Олимпийские игры — уникальные соревнования. С ними по накалу не сравнится ничто. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к болельщикам и журналистам: давайте не критиковать оголтело наших атлетов в прессе и соцсетях. Лучше поддержать. Чтобы в решающий момент спокойно вышли на старт и показали свой максимум. По себе знаю, как это важно.

Олимпиада — это ведь страшная борьба с собственной нервной системой. Готовых рецептов, как погасить предстартовый мандраж, на мой взгляд, не существует. У каждого свой ритуал.

Россия держит золотой темп: итоги 27&nbsp;июля на&nbsp;Олимпиаде-2020.Россия держит золотой темп: итоги 27 июля на Олимпиаде-2020

Вспоминаю, что и в Атланте, и в Сиднее, и в Афинах у меня все шло по плану — одно за другим. Последние наставления тренера. Отдаешь аккредитацию, снимаешь костюм, разминаешься, стоишь возле помоста в ожидании вызова. Потом пересыхает в горле так, что дышать не в силах. Звучит команда: «На старт приглашаются...» Отсчет: «Пять, шесть, семь...» И вперед.

Дальше думаешь только о том, что и как делаешь. Конечно, ты нацелен на победу. Но никогда у меня даже мысли не возникало, что мы фавориты и сейчас легко выиграем. Если спортсмен так рассуждает, он обречен на провал. Обязательно где-то оступится.

Какой бы совет дала тем, кто дебютирует на Олимпиаде? Мне кажется, советы здесь неуместны. Могу лишь пожелать спокойствия в мозгах и нервах. Горячего сердца, стремления показать все, на что способен. Идеального физического и психологического состояния. Ну и звезд, которые будут приносить удачу.

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