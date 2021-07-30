Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?

После семи дней соревнований в Токио у нашей команды — в два раза больше золотых медалей, чем было за первую неделю Рио-2016

Олимпиада в Токио стремительно приближается к экватору. Позади уже семь медальных дней из 16, и многие тенденции уже обозначились достаточно четко. Понятно, что на второй неделе начинаются соревнования в тех видах спорта, которые не были представлены на первой, и это может сильно скорректировать борьбу в командном зачете. Но многое понятно уже сейчас. Например, что Игры-2020 для России станут намного успешнее, чем Олимпиада в Рио. Если не в плане итогового места, то в плане завоеванных медалей — вне сомнений. У нас уже 34 медали (плюс еще пять гарантированных в боксе и теннисе), и это очень много.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Наступление в тхэквондо и отступление в дзюдо

После первых семи дней в Рио-2016 у России было 22 завоеванные медали, в том числе всего пять золотых. Сейчас золота у нас в два раза больше — и сумма тоже намного внушительнее. Сравнивать не совсем справедливо, поскольку нынешнее расписание «наших» видов спорта более плавное, чем пять лет назад. Да и медальных дисциплин прибавилось. Но все равно у нас впереди очень сильный отрезок Игр с борьбой, синхронным плаванием, художественной гимнастикой, легкой атлетикой и финалами в боксе. В общем, падения динамики по наградам точно не ожидается. Сейчас наши спортсмены выигрывают в среднем по 4,9 медали в день. Если так пойдет и дальше, то к церемонии закрытия у нас будет более 75 наград, в том числе около 25 золотых.

Прежде чем углубиться в тонкости борьбы в командном зачете, несколько слов о том, какие виды спорта в первые дни шли с «перевыполнением плана», а кто не оправдал надежд. Главные молодцы в команде ОКР — это безусловно пулевая стрельба, тхэквондо и плавание. У стрелков уже пять наград (в том числе две золотые) — это лучший результат с 2004 года. У тхэквондистов вообще лучший итог в истории отечественного спорта — четыре награды (два золота). Пловцы идут на лучшую Олимпиаду с 1996 года — пока у них пять медалей (два золота). Фехтовальщики тоже очень успешны, но их уровень результатов — примерно тот же, что был пять лет назад в Бразилии. Увы, после двух отличных Игр сдали российские дзюдоисты. В Лондоне у них было три золота, в Рио — два, сейчас — ни одного.

Медали сборной ОКР по видам спорта на 30 июля.

Слишком большой гандикап

Что касается командного зачета, то в нем сейчас четко обозначился топ-6 сборных, которые точно останутся наверху до конца Игр. Вылететь из «большой шестерки» после завершения плавательной программы может разве что Австралия. А вот Великобритания с началом стартов по велотреку будет атаковать топ-4. Отобьется ли сборная ОКР от британцев? По идее должна, но тут слишком много нюансов. А вот гандикап в семь золотых медалей перед россиянами, который обеспечила себе команда Японии, очень уж велик. По общему количеству наград мы точно обойдем хозяев, но не факт, что в итоге настигнем их по золоту.

Непривычное третье место сборной США не должно вводить в заблуждение. После начала легкоатлетической программы американцы быстро вернутся на первую строчку. В Токио Штаты были не так круты, как обычно, в плавании. И из-за этого они навряд ли сейчас превзойдут свой общий медальный рекорд Рио (121 награда). Но в их уверенной итоговой победе сомневаться не приходится. Не зря они столько лет подкручивали под себя олимпийскую программу. Так что задача «побороться за третью строчку», поставленная перед россиянами перед Олимпиадой, сейчас выглядит малореальной. А вот возможность улучшить медальный результат Игр-2012 — цель вполне адекватная.

Медали на летних Олимпиадах с 1996 года.

Еще ничего не решено

Напомню, что в Рио-2016 после доклада Макларена мы столкнулись со множеством кадровых ограничений, так что сравнивать ту сборную с нынешней было бы странно (хоть сейчас тоже есть жесткие квоты в тяжелой и легкой атлетике). В докризисном Лондоне у нас было 82 медали, из которых после пересмотра результатов осталось 70. Показатель 80+ в нынешней ситуации навряд ли достижим, вот перекрыть рубеж в 70 наград мы вполне можем. И это надо будет считать хорошим результатом, даже если мы так и останемся на четвертой строчке в командной таблице. Ну и конечно, россияне точно превзойдут осторожные прогнозы наших спортивных властей, которые пару недель назад говорили примерно о 50 наградах Олимпиады-2020.

В целом все пока идет в контексте прогнозов, сделанных агентством Gracenote перед стартом Игр. Согласно тем раскладам, мы должны становиться вторыми по медалям, но четвертыми по золоту. Сейчас это очень похоже на правду, если бы не одно «но». Олимпиада всегда славится своей непредсказуемостью. И все соображения аналитиков обычно летят к чертям, даже когда речь идет о законах больших чисел. В общем-то, на Играх в Токио еще ничего не решено. И даже первое место в медальной таблице не является для сборной ROC чем-то невозможным.