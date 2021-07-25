Россия в Токио: позолоченный старт

В первые два дня Игр российская команда взяла одно золото, четыре (!) серебра и две бронзы.

Долго запрягать — в крови у российской олимпийской сборной. Мы давно привыкли, что в первые дни Игр каждая медаль дается нашим невероятно трудно. Одно призовое место — событие на целый день. А вот ближе к экватору начинаем разгоняться.

Однако в Токио все куда лучше — семь наград. Для сравнения: в Рио-2016 было на две меньше. Правда, по золоту результат идентичный: пять лет назад страну порадовал дзюдоист Беслан Мудранов, в это воскресенье — Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Успех 24-летней представительницы Омска можно смело назвать героическим: за два выстрела до конца она, казалось, безнадежно уступала сопернице из Болгарии, но вырвала победу.

А вот обладательница золота Игр-2016 и действующая чемпионка мира Инна Дериглазова сенсационно уступила в финале рапиры американке Ли Кифер. Тхэквондистка Татьяна Минина в решающей схватке также проиграла представительнице США — 18-летней Анастасии Золотич. Анастасия Галашина лидировала в стрельбе из пневматической винтовки перед последним патроном, но отправила пулю почти в молоко.

Были еще неудачи дзюдоистов и поражение седьмой ракетки мира Андрея Рублева в первом круге мужского теннисного турнира. Тем не менее мы начали в Японии за здравие, ведь при определенных раскладах у России могло бы быть уже четыре золота и место в топ-3 — выше США. Настоящий позолоченный старт!

Да и по общему числу попаданий на пьедестал мы идем третьими вслед за Китаем и США — семь против одиннадцати и десяти.

Грустить незачем и некогда — все главные битвы впереди.

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