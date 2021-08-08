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Быстрее, выше, честнее! Итоги Олимпиады-2020 для России

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 19:30
8 августа. Токио. Сборная России на церемонии закрытия Олимпиады-2020. Фото Reuters Медальный зачет Токио-2020. Фото «СЭ»
8 августа. Токио. Сборная России на церемонии закрытия Олимпиады-2020. Фото Reuters
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В воскресенье в Токио завершилось главное событие года в мире спорта — летние Олимпийские игры. За 16 дней соревнований наша сборная завоевала 71 медаль — это лучший результат страны за 17 лет

Главный итог Игр — то, что они все-таки состоялись, несмотря на все пандемийные сложности. На команде ОКР висел еще груз антидопинговых санкций. Но, несмотря на отсутствие флага и гимна, а также постоянные провокации западных СМИ, наши спортсмены выстояли и выглядели достойно. В воскресенье многие из них с чувством выполненного долга прошли по стадиону на церемонии закрытия во главе со знаменосцем, двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым. Игры-2020 остались в прошлом, и теперь наступает время подведения итогов.

Медальный зачет Токио-2020. Фото "СЭ"
Медальный зачет Токио-2020. Фото «СЭ»

Последние три дня Олимпиады для России получились очень эмоциональными — они были до краев наполнены и триумфами, и трагедиями. Помимо Садулаева, победил еще один борец вольного стиля — Заурбек Сидаков. Реализовала свой долгожданный олимпийский шанс прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Снова безупречно выступили наши синхронистки, на этот раз — в группе, причем Светлана Ромашина побила рекорд, став семикратной чемпионкой. А вот наши «командники» проиграли целых три финала подряд — в пляжном волейболе, классическом волейболе и гандболе. Ну и самым обсуждаемым и драматичным моментом заключительных стартов стали неадекватные решения судей в художественной гимнастике, которые привели к поражениям звездных россиянок в личном многоборье и в групповых упражнениях — дисциплинах, где мы доминировали более двух десятилетий.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

И все-таки наша команда пришла к финишу Олимпиады с отличным медальным багажом. 71 награда — это почти в полтора раза больше планов, озвученных перед отъездом в Токио. Это лучший результат с 2004 года и третий показатель среди всех сборных — участниц Игр-2020. К сожалению, Россия немного недобрала золотых наград, став по этому показателю лишь пятой. Но это значит, что есть над чем работать в ближайшее время. Ведь следующие летние Игры, которые примет Париж в 2024-м, уже через три года. А до зимней Олимпиады в Пекине и вовсе осталось всего шесть месяцев.

* Уникальная Ромашина, знаменосец Садулаев и чудо Ласицкене: победы России на Олимпиаде
* Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?
* Праздник, который был так нужен миру. Голышак — об итогах Олимпиады

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