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Уникальная Ромашина, знаменосец Садулаев и чудо Ласицкене: победы России на Олимпиаде

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 15:10
Светлана Ромашина, Абдулрашид Садулаев, Мария Ласицкене. Фото «СЭ»
Светлана Ромашина, Абдулрашид Садулаев, Мария Ласицкене. Фото «СЭ»
Теги:
Российские звезды Токио на второй неделе и финише Игр.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) на Олимпиаде-2020 завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали, всего — 71. По числу наград россияне в тройке Токио и показали лучший результат с Игр-2004 в Афинах (с учетом пересмотра итогов Пекина-2008, Лондона-2012 и Рио-2016). При этом по золоту сборная впервые в истории осталась пятой.

Российские звезды первой недели Игр — золотые Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина, невероятные фехтовальщицы и другие чемпионы — были представлены в этом материале. Здесь те, кто зажег в следующие семь дней.

7&nbsp;августа. Токио. Команда сборной России по&nbsp;синхронному плаванию чемпион Олимпиады-2020.
Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию.Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка. Такого в истории еще не было

Светлана Ромашина и непобедимые синхронистки

Светлана Ромашина стала первой в истории синхронисткой с семью титулами олимпийской чемпионки. Перед Играми-2020 у нее с Анастасией Давыдовой и Натальей Ищенко было по пять золотых медалей. В Токио россиянка стала лучшей в дуэте со Светланой Колесниченко и группе.

Российские синхронистки взяли золото, несмотря на конкурентов, странные истории с купальниками (медведей запретили, все оценили не только пауков, но и балалайки) и накладками с музыкой (диджея по-разному, но постоянно клинило). Были и слезы Татьяны Покровской и ее спортсменок, и признание чемпионок: «Мы не железные люди, мы девушки, и очень ранимые».

7&nbsp;августа. Токио. Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию.
Абдулрашид Садулаев&nbsp;&mdash; Кайл Снайдер.Непобедимый Садулаев. Абдулрашид снова разобрался со Снайдером — теперь в финале Олимпиады

Абдулрашид Садулаев и борьба

Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Россиянин и его главный соперник, американец Кайл Снайдер, закрыли борцовский турнир Токио-2020 своим ярким противостоянием. Пять лет назад Садулаев завоевал золото Игр в весовой категории до 86 кг, в этом цикле поднялся в весе до 97 кг и в финале взял верх над чемпионом Рио-2016. На церемонии закрытия Олимпиады 25-летний дагестанец получил право нести флаг команды ОКР.

В Токио-2020 у России три чемпиона в вольной борьбе, свое золото выиграли Заур Угуев и Заурбек Сидаков. И всего один — в греко-римской, Муса Евлоев. Он в своем финале победил главного конкурента, чемпиона Рио-2016 Артура Алексаняна. Армянский борец из-за разочарования судейством бросил телевизионщикам: «Надо быть из России, чтобы выиграть». При этом команда российских борцов (по четыре золотые и бронзовые медали) впервые не победила в своем зачете Олимпиады.

5&nbsp;августа. Токио. Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев показывает, кому посвятил свою победу.
Альберт Батыргазиев.Батыргазиев перебил американца и принес России 15-е золото на Олимпиаде!

Альберт Батыргазиев и бокс

Альберт Батыргазиев забрал золото в весовой категории до 57 кг. На пути к титулу 23-летний россиянин разобрался с топовыми соперниками — кубинцем Ласаро Альваресом и американцем Дюком Рэганом. Еще пять лет назад чемпион занимался другим видом спорта — кикбоксингом, который сменил на бокс ради олимпийской мечты. И он дошел до нее в Токио.

Российские боксеры на этой Олимпиаде участвовали в двух финалах, Муслим Гаджимагомедов в своем получил серебро. Еще четыре медали у команды — бронзовые, награды завоевали Имам Хатаев, Андрей Замковой, Глеб Бакши и Зенфира Магомедалиева.

7&nbsp;августа. Токио. Мария Ласицкене.
7&nbsp;августа. Токио. Мария Ласицкене.«Повторяла себе: «Я могу, я хочу и не отдам». Ласицкене — о долгом пути к олимпийскому золоту

Мария Ласицкене и легкая атлетика

Мария Ласицкене выиграла Олимпиаду в прыжках в высоту, и в этой истории самой успешной российской звезды легкой атлетики до золота было очень много драмы. Пять лет назад она должна была ехать в Рио в статусе фаворита, но дорогу закрыл допинговый бан федерации. В 2019-м прыгунья в третий раз стала чемпионкой мира и снова считалась главным претендентом на золото Игр, а олимпийский цикл был продлен еще на год по причине пандемии.

В этом сезоне россиянка выбыла из-за серьезной травмы, что вместе с набравшими форму конкурентами сделало ее шансы на титул если не призрачными, то не самыми высокими. Мария все равно забрала свое. С третьей попытки пройдя квалификацию на отметке 1,95 м и едва не закончив борьбу в финале на 1,96 м, спортсменка затем улетела от соперниц на 2,04 со словами «Я могу, я хочу и не отдам».

Золото Ласицкене стало первым для России в легкой атлетике на Олимпиаде с 2012 года и 20-м для команды ROC в Токио. До нее у легкоатлетов случились срывы с травмами Сергея Шубенкова (пришлось объясниться) и Дарьи Клишиной (пришлось отвечать хейтерам), обидное до слез серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом.

8&nbsp;августа. Токио. Гандболистки сборной России завоевали серебро Олимпийских игр.
Евгений Рылов, Светлана Ромашина, Виталина Бацарашкина.Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Наши на Олимпиаде

Россияне запомнились другими яркими выступлениями с преодолением или важными достижениями, спорными решениями и обидными результатами. В том числе в последний уик-энд Токио-2020:

— велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли одну из самых неожиданных наград России на Олимпиаде — бронзу в мэдисоне, до них бронзу на треке в командном спринте завоевали Дарья Шмелева и Анастасия Войнова.

— Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли России первую олимпийскую медаль в пляжном волейболе — серебро, но после финала из-за поражения в решающей игре некоторое время чувствовали себя очень и очень скверно.

— Дина Аверина осталась с серебром, Арина Аверина — четвертой в личном первенстве по художественной гимнастике на фоне очень и очень скандального судейства, только вторыми с вопросами по оценкам стали россиянки в групповых соревнованиях.

— Мужская сборная России по волейболу провела сильный турнир, дважды разобралась с Бразилией и выбила чемпиона-2016 в полуфинале, в решающем матче ушла с 0-2 по сетам против Франции и была близка к повторению сказки Лондона-2012, но Максим Михайлов и его команда остались в паре розыгрышей от золота.

— Женская сборная России по гандболу сильно прибавила по ходу турнира, в решающих матчах которого Анна Вяхирева и ее команда снова сыграли со своими главными соперниками из золотого Рио-2016 — прошли Норвегию, но уступили Франции и остались в слезах с серебром.

Медальные итоги Олимпиады и другие истории Токио-2020 — в этом и других материалах.

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