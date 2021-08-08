Еще один скандал в гимнастике и потухший огонь: итоги последнего дня Олимпиады

Семь главных тем воскресенья на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Назло пандемии Олимпийские игры в Токио наконец завершены. Огонь погашен, все едут по домам. Медальная таблица приобрела окончательный вариант.

В последний день сборной США все-таки удалось вырваться вперед и оставить за спиной лидировавшую почти все Игры сборную Китая. Наверняка эту погоню американцы запомнят надолго и в ближайшее время попытаются еще больше заточить под себя олимпийскую программу.

Что касается сборной ОКР, то она в воскресенье не реализовала два своих шанса на золото, а вот британцы, наши главные соперники в борьбе за четвертое место, продолжили побеждать и в итоге оттеснили нас на пятую строчку. Зато по общему количеству наград мы на уверенном третьем месте. Вспоминаем главные темы минувшего дня.

Медальный зачет Токио-2020. Фото «СЭ»

Финальная медальная таблица — здесь.

1. Церемония закрытия

Обозреватель «СЭ» Юрий Голышек благодарит Токио, который в эпоху пандемии сделал для спасения олимпийского движения больше, чем мог.

Своими впечатлениями от Олимпиады делится двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

2. Еще один неприятный сюрприз в художественной гимнастике

Вслед за личным многоборьем наши «художницы» рано утром в воскресенье проиграли и групповые упражнения. На сей раз судьи поставили на первое место сборную Болгарии, и снова к оценкам были большие вопросы.

Рассказываем о россиянке Наталье Кузьминой, которая руководила судейской бригадой в Токио.

Новый скандал комментирует глава нашей национальной федерации Ирина Винер-Усманова.

По просьбе «СЭ» спортивный юрист проанализировал перспективы борьбы за пересмотр результатов Олимпиады в судах.

3. Серебряные слезы гандболисток

После героического полуфинала с норвежками у нашей сборной не хватило эмоциональных сил на золотую битву с француженками. В итоге наша точка в Играх стала серебряной.

Знаменитый тренер Евгений Трефилов под занавес Игр перешел на цитаты из Владимира Высоцкого.

После поражения в финале настроение наших девушек и тренера оставляло желать лучшего.

4. Борцы оценивают возможности Садулаева

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев дал оценку выступлению Абдулрашида Садулаева в Токио.

5. Могучих травят из-за фото с Ласицкене

Украинскую легкоатлетку Ярославу Могучих начали травить на родине после совместного снимка с россиянкой Марией Ласицкене. Оказалось, что Могучих — военнослужащая украинской армии, а Ласицкене — российский офицер. Все это сильно не понравилось некоторым украинским политикам.

Сергей Шубенков, получивший в Токио травму еще до своего старта, после возвращения в Россию заявил, что сделал для предотвращения неприятного инцидента все возможное.

6. Уникальная история из синхронного плавания

Марина Голядкина — одна из синхронисток, завоевавших для нашей страны золото Токио в группе, до 2015 года выступала в сборной Украины и перебралась в Россию из-за событий на Донбассе.

7. Итоги Олимпиады

Разбираемся, какие виды спорта были для сборной ОКР успешными, а какие — не очень.

Отдельно — о самых ярких событиях боксерского турнира в Токио.

Вспоминаем главных российских звезд Токио на второй неделе и финише Игр.

Олимпийские игры-2020: все медали 8 августа

Художественная гимнастика. Группы

1. Болгария

2. Россия

3. Италия

Гандбол. Женщины

1. Франция

2. Россия

3. Норвегия

Легкая атлетика. Мужчины. Марафон

1. Элиуд Кипчоге (Кения)

2. Абди Нагейе (Нидерланды)

3. Башир Абди (Бельгия)

Велоспорт. Женщины. Спринт

1. Келси Митчел (Канада)

2. Елена Старикова (Украина)

3. Ли Вайсе (Гонконг)

Велоспорт. Мужчины. Кейрин

1. Джейсон Кенни (Великобритания)

2. Мохд Азизулхасни Аванг (Малайзия)

3. Харри Лаврейсен (Нидерланды)

Велоспорт. Женщины. Омниум

1. Дженнифер Валенте (США)

2. Юми Кадзихара (Япония)

3. Кирстен Карлейн Вилд (Нидерланды)

Баскетбол. Женщины

1. США

2. Япония

3. Франция

Бокс. Женщины. До 60 кг

1. Келли Энн Харрингтон (Ирландия)

2. Беатрис Феррейра (Бразилия)

3. Судапорн Сисонди (Таиланд)

3. Мира Потконен (Финляндия)

Бокс. Мужчины. До 63 кг

1. Энди Крус (Куба)

2. Кишон Дэвис (США)

3. Оганес Бачков (Армения)

3. Гарри Гарсайд (Австралия)

Волейбол. Женщины

1. США

2. Бразилия

3. Сербия

Бокс. Женщины. До 75 кг

1. Лорен Прайс (Великобритания)

2. Ли Циань (Китай)

3. Нушка Фонтейн (Нидерланды)

3. Земфира Магомедалиева (Россия)

Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг

1. Баходир Джалалов (Узбекистан)

2. Ричард Торрес-мл. (США)

3. Камшибек Кункабаев (Казахстан)

3. Фрейзер Кларк (Великобритания)

Водное поло. Мужчины

1. Сербия

2. Греция

3. Венгрия