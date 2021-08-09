Тимановская: «У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская поделилась мнением о своей безопасности.

«Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу», — приводит слова Тимановской NHK.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитаций и выслали из Олимпийской деревни в Токио.