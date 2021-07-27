Валуев надеется, что Россия попадет в тройку медального зачета по итогам Олимпиады

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» успехи российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Я безмерно рад, когда российская сборная приносит золотую медаль. Каждый день мы получаем медали высшего достоинства. Россия в пятерке медального зачета уверенно держится, надеюсь, что мы и в тройке будем», — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

По итогам 27 июля сборная России занимает 4-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Японии. У нашей команды — 7 золотых медалей, 7 серебряных и 4 бронзовых.

На первой строчке — Япония (10 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых), на втором месте — США (9, 8, 8), а третий — Китай (9, 5, 7).

Медальный зачет Олимпийских игр