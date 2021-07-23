Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь Игр-2020 в Токио

В Токио состоялась церемония зажжения олимпийского огня, который будет гореть до окончания Игр-2020.

В зажжении участвовала бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде Наоми Осака.

Огонь прибыл в Токио 9 июля. Из-за нового всплеска заражений коронавирусной инфекции эстафету олимпийского огня на людных улицах Токио и многих других городов отменили.

Церемония открытия Игр стартовала на Олимпийском стадионе в 14.00 по московскому времени, по Токио это 20:00. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.