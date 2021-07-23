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Загитова пожелала российским спортсменам удачи на Олимпиаде в Токио

17:48
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила болельщиков с открытием летних Олимпийских игр в Токио, а также пожелала нашим спортсменам удачи на соревнованиях.

«Сегодня в Токио начинаются летние Олимпийские игры. Это событие дарит радость миллионам людей. Спортсмены, волонтеры, болельщики — все мы с трепетом ждем Олимпиаду.

Но, к сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах.

Я как никто знаю, как важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придает мне сил, вдохновляет и ведет к победе! Это внутреннее сильнейшее ощущение — ты чувствуешь, что не один, за тебя и с тобой вся страна!

Я хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду от России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести нам всем и себе победу.

От всей души, ребята! Мы — с вами! Россия в наших сердцах и вся Энергия нашей поддержки направлена к вам!» - написала Загитова в Instagram.

 

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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Иван Шитик все материалы автора

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