Завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Токио

В Токио завершилась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Мероприятие прошло на Национальном стадионе в столице Японии. В параде спортсменов приняли участие 206 делегаций, в том числе — делегация команды из России, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций со стороны ВАДА.

Из-за коронавирусных ограничений на Национальном стадионе в Токио присутствовали лишь 950 официальных лиц.

После обращения президента МОК Томаса Баха император Японии Нарухито объявил об открытии Олимпиады. Японская теннисистка, второй номер рейтинга WTA Наоми Осака зажгла олимпийский огонь.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры будут длиться с 23 июля по 8 августа 2021 года.