В сборной России на Олимпиаде не выявили новых случаев заражения коронавирусом
07:05
В составе сборной России на Олимпиаде-2020 не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской делегации Андрея Конокотина.
4 августа стало известно, что на двухнедельный карантин была помещена 19-летняя каратистка Анна Чернышева.
Общее количество зараженных среди лиц, задействованных в проведении Олимпиады, достигло 382 человек.
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