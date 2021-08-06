В сборной России на Олимпиаде не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В составе сборной России на Олимпиаде-2020 не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской делегации Андрея Конокотина.

4 августа стало известно, что на двухнедельный карантин была помещена 19-летняя каратистка Анна Чернышева.

Общее количество зараженных среди лиц, задействованных в проведении Олимпиады, достигло 382 человек.