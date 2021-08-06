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В сборной России на Олимпиаде не выявили новых случаев заражения коронавирусом

07:05
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В составе сборной России на Олимпиаде-2020 не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской делегации Андрея Конокотина.

4 августа стало известно, что на двухнедельный карантин была помещена 19-летняя каратистка Анна Чернышева.

Общее количество зараженных среди лиц, задействованных в проведении Олимпиады, достигло 382 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12071139

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Сергей Разин все материалы автора

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