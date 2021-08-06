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Оргкомитет Олимпиады в Токио непричастен к лишению аккредитации белорусских тренеров

06:58

Спикер оргкомитета Токио-2020 Маса Такая отметил, что оргкомитет не причастен к лишению белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Это сделал МОК и выслал специалистов из Олимпийской деревни в Токио.

Юрий Моисевич.Белорусские тренеры Моисевич и Шумак высланы из Олимпийской деревни из-за скандала с Тимановской

«Решение принимал МОК, я не могу это комментировать», — цитирует ТАСС Такая.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12071115

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Евгений Козинов все материалы автора

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