Оргкомитет Олимпиады в Токио непричастен к лишению аккредитации белорусских тренеров

Спикер оргкомитета Токио-2020 Маса Такая отметил, что оргкомитет не причастен к лишению белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Это сделал МОК и выслал специалистов из Олимпийской деревни в Токио.

«Решение принимал МОК, я не могу это комментировать», — цитирует ТАСС Такая.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.