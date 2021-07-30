Telegram ОКР об обвинениях россиян в допинге: «Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды»

Официальный Telegram-канал Олимпийского комитета России выступил с эмоциональным заявлением по поводу претензий спортсменов, зарубежных СМИ и спортивных федераций к победам россиян на Олимпийских играх в Токио.

«Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет.

А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем.

Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник", — говорится в сообщении.

Сегодня, после поражения на дистанции 200 м на спине, американец Райан Мерфи заявил, что в этом заплыве все было, «пожалуй, не очень чисто», а бронзовый призер Люк Гринбанк заявил: «Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается».

«Русские чувствуют боль в заднице из-за запрета». Западные СМИ и спортсмены наконец начали атаковать Россию из-за допинга