«Русские чувствуют боль в заднице из-за запрета». Западные СМИ и спортсмены наконец начали атаковать Россию из-за допинга

Критики нашей страны продержались всего неделю, но на фоне спортивных успехов сборной ОКР нападки усилились.

Первая неделя Олимпиады в Токио прошла для сборной России/ОКР успешно. Обычно мы стартовали не так. Однако девять золотых медалей и не такое уж и большое отставание от Китая и США поразили наверняка многих. В том числе и за рубежом. Еще больше их поразили медальные потери своих сборных — США и Великобритания пока явно не добирают. Американцы никак не могут даже возглавить медальный зачет, британцы еле наскребли шесть золотых. Поэтому началось то, чего мы так долго ждали — трэштокинг на тему российского допинга. На всякий случай скажем, что обманывать нехорошо, но есть CAS, который определил наказание для России. Странно его теперь оспаривать.

«СЭ» собрал главные обидки зарубежных атлетов и журналистов.

Русских просто хлопнули по запястью. МОК никого не обманул

В последние пару дней западные СМИ толпой начали писать о сборной ROC — статьи в духе, что это вообще такие за буквы и как Россия попала на Игры. Видимо, от иностранных читателей есть запрос на расшировку странной аббревиатуры на олимпийской графике. В комментариях к статье Independent читатели сокрушаются: «Никогда не думал, что условия бана России настолько ничтожные. Позор!». Этим комментарием можно описать настроение большинства читателей.

Санкции России распространяются только на название, пишет Рэчел Эксон из USA Today. «На этих Играх России здесь нет — по крайней официально. Ой, но соревноваться будут 335 российских спортсменов. И они будут носить форму в цветах российского флага.»

Американская гребчиха Меган Калмо уже призналась, что ей «противно» видеть успехи российских спортсменов. Los Angeles Times приводит слова другой, канадской серебряной призерки Игр-1984 Анджелы Шнейдер: «Квазикомпромиссная позиция МОК — действительно странная, это раздражающий акт попытки выдержать баланс. И я могу понять, почему люди сбиты с толку или пытаются понять, что происходит».

Los Angeles Times.

— Санкции МОК — странный зверь, уникальный и нет одновременно, — приводит газета слова спортивного историка Майка Дайрсона. — Они хотели наказать Россию, но поняли, что она нужна для хорошей Олимпиады. Так что просто хлопнули по запястью — нет флага и гимна. Но мы же понимаем, что всем этим занимался не российский народ. Так что не думаю, что МОК кого-то обманул этими санкциями.

Гимн Чайковского — лучший, но это жертвоприношение спортивным идеалам

Ну и, конечно, бесятся британцы. Daily Mail вышла после победы российских гимнастов в многоборье с фотографиями сборной ROC и Владимира Путина, озаглавив материал «Дайте им золото за наглость!» По мнению некоторых британских СМИ, успех ОКР в начале Игр отбирает медали у их страны (а они неплохи в арифметике и логике!), что абсолютно несправедливо.

Вот это коллажики у британцев! pic.twitter.com/CKUjclob4v — Lublineс93 (@Lublinec931) July 30, 2021

Автор заметки Daily Mail признает, что гимн в виде концерта Чайковского — лучший на этой Олимпиаде, но при этом флаг ОКР с бело-сине-красным пламенем является «жертвоприношением спортивным правилам и идеалам».

Уже сегодня американский пловец Райан Мерфи, проигравший Евгению Рылову на 200 метрах на спине, сказал, что «тут не все чисто». Бронзовый призер Люк Гринбанк заявил: «Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается». Это все в тему заявления Калмо о том, что российской команды в Токио «быть не должно». Судя по всему, по ходу Олимпиады иностранные спортсмены молчать будут все меньше. Чилийский журналист, троливший словам про «русских обманщиков» Даниила Медведев, может идти спокойно курить в стороне.

Русские ноют об условиях

Канадская газета Ottawa Sun тоже бесится из-за санкций — вчера канадская двойка Филмер/Янссенс финишировала прямо за российскими гребчихами Степановой и Орябинской. «Россия привезла огромную команду спортсменов — 335 человек. Огромную, уточним, для страны, которая была официально отстранена от участия в Играх из-за системы допинга, поддерживаемой государством». Отметим, что в конечной версии доклада Макларена все-таки говорится об «институциональной», а не государственной системе, ну да ладно.

— Когда русские выиграют, они не смогут послушать гимн. Реальный эффект наказания за последние истории с участием их страны сводится ни к чему большему, чем техническая деталь, — пишет журналист. — Хотя белый, красный и синий цвета на флаге ОКР уменьшают стыд [россиян].

Американское популярное издание Daily Beast, более развязное и веселое, стреляет заголовками посильнее: «Поплачьте своей матушке-России».

Daily Beast.

Автор говорит: «Явно чувствуя боль в заднице из-за бана России на Олимпиаде, спортсмены и телевизионщики продолжают ныть про условия в Токио — как будто в Сочи было лучше».

И проходится по сочинским Играм, на которых на атлетов якобы «в любой момент могли свалиться оголенные провода в душе», «не было горячей воды и не работали туалеты» (как же он там в санузел ходил вообще?). Журналист высмеивает жалобы россиян на низкие потолки в Токио, а также якобы имевших место рекомендациях ОКР об ответах российских спортсменов на острые вопросы.

В целом понятно, что издание ставит целью затроллить русских. А вот кто кого здесь, в Токио, кого троллит — это большой вопрос.