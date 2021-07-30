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Греция завоевала первую медаль Олимпиады-2020

04:22
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Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.

Для сборной Греции это первая медаль Игр в Токио на седьмой день соревнований. На Олимпиаде-2016 греки завоевали 6 медалей: 3 золота, серебро и 2 бронзы.

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Сергей Разин все материалы автора

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