Греция завоевала первую медаль Олимпиады-2020
04:22
Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.
Для сборной Греции это первая медаль Игр в Токио на седьмой день соревнований. На Олимпиаде-2016 греки завоевали 6 медалей: 3 золота, серебро и 2 бронзы.
У Греции первая медаль в Токио — в гребле!— Олимпийские игры (@Olympic) July 30, 2021
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? Стефанос Дускос (Греция)
? Хьетиль Борк (Норвегия)
? Дамир Мартин (Хорватия)
?#Olympics #Tokyo2020 #Rowing pic.twitter.com/qmjiMKMp6o
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