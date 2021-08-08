США обошли Китай и стали первыми в медальном зачете Олимпиады в Токио
08:05
Сборная США обошла Китай и вышла на первое место в медальном зачете в последний день Олимпийских игр в Токио (Япония).
Ранее женская команда США по баскетболу обыграла Японию и завоевала золото. Еще одну награду принесла велогонщица Дженнифер Валенте в омниуме.
У США 38 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые награды, у Китая — 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых. На третьем месте — Япония (27-14-17).
Сборная России занимает 5-е место — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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