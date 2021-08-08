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США обошли Китай и стали первыми в медальном зачете Олимпиады в Токио

08:05
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Сборная США обошла Китай и вышла на первое место в медальном зачете в последний день Олимпийских игр в Токио (Япония).

Ранее женская команда США по баскетболу обыграла Японию и завоевала золото. Еще одну награду принесла велогонщица Дженнифер Валенте в омниуме.

У США 38 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые награды, у Китая — 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых. На третьем месте — Япония (27-14-17).

Сборная России занимает 5-е место — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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