Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
06:27
Сборная России опустилась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио. Россиян опередила команда Великобритании. Сегодня, 8 августа, британский велогонщик выиграл золото в велотреке в кейрине.
У сборной Британии 21 золотая, 21 серебряная и 22 бронзовые награды. У России 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. На шестом месте — Австралия (17-7-22).
Лидером медального зачета является сборная Китая, в активе которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей.
Игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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