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Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

06:27
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Сборная России опустилась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио. Россиян опередила команда Великобритании. Сегодня, 8 августа, британский велогонщик выиграл золото в велотреке в кейрине.

У сборной Британии 21 золотая, 21 серебряная и 22 бронзовые награды. У России 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. На шестом месте — Австралия (17-7-22).

Лидером медального зачета является сборная Китая, в активе которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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