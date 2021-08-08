Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России опустилась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио. Россиян опередила команда Великобритании. Сегодня, 8 августа, британский велогонщик выиграл золото в велотреке в кейрине.

У сборной Британии 21 золотая, 21 серебряная и 22 бронзовые награды. У России 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. На шестом месте — Австралия (17-7-22).

Лидером медального зачета является сборная Китая, в активе которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.