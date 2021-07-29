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Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

10:53
Олимпийские медали Токио-2020. Фото Getty Images
Олимпийские медали Токио-2020. Фото Getty Images
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Сборная Австралии обогнала команду России в медальном зачете Олимпиады в Токио (Япония) и теперь занимает пятое место.

Это произошло после победы австралийки Джессики Фокс в соревнованиях по гребному слалому. У Австралии стало восемь золотых медалей, у России осталось семь.

Лидирует Китай — 14 золотых медалей, у США и Японии — по 13.

Все события шестого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Медальный зачет Олимпийских игр

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Руслан Абушкин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события