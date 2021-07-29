Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная Австралии обогнала команду России в медальном зачете Олимпиады в Токио (Япония) и теперь занимает пятое место.

Это произошло после победы австралийки Джессики Фокс в соревнованиях по гребному слалому. У Австралии стало восемь золотых медалей, у России осталось семь.

Лидирует Китай — 14 золотых медалей, у США и Японии — по 13.

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Медальный зачет Олимпийских игр