Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
10:53
Сборная Австралии обогнала команду России в медальном зачете Олимпиады в Токио (Япония) и теперь занимает пятое место.
Это произошло после победы австралийки Джессики Фокс в соревнованиях по гребному слалому. У Австралии стало восемь золотых медалей, у России осталось семь.
Лидирует Китай — 14 золотых медалей, у США и Японии — по 13.
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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