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Российские пляжники Красильников и Стояновский победили мексиканцев в первом матче Олимпиады

05:28
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в первом матче группового раунда олимпийского турнира по пляжному волейболу обыграли мексиканцев Гасиолу Лейву и Рубио Камарго со счетом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16).

Во втором матче группы B россияне встретятся с латышами. Встреча пройдет 29 июля и начнется в 11:00 мск.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Хосуе Гаксиола / Хосе Рубио (Мексика) — 2:1

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