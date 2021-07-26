На Олимпиаде выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

В отчете, опубликованном 26 июля на сайт оргкомитета «Токио-2020», сообщается, что за последние сутки коронавирусом заразились около 16 человек.

По данным источника, из 16 человек — трое спортсмены, чувствующие в Играх.

Олимпиада продлится до 8 августа.