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На Олимпиаде выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

05:20
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В отчете, опубликованном 26 июля на сайт оргкомитета «Токио-2020», сообщается, что за последние сутки коронавирусом заразились около 16 человек.

По данным источника, из 16 человек — трое спортсмены, чувствующие в Играх.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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