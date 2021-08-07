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Россия vs Великобритания: кто выиграет битву за Топ-4 в Токио

18:45
Анжелика Сидорова (справа). Фото AFP
Анжелика Сидорова (справа). Фото AFP
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В свой самый главный день на Олимпиаде сборная ОКР не добрала как минимум две золотых медали, и это ставит нас в очень сложное положение в борьбе с британцами в командном зачете Олимпиады. В заключительный день Игр американцы попробуют предпринять последний штурм китайцев на первой позиции, а мы будем отбиваться от атак Великобритании на четвертую строчку, на которую мы поднялись в субботу с огромным трудом. Итоговое третье место японцев больше не вызывает ни малейших сомнений.

В воскресенье мы имеет шансы добрать еще два золота — в женском гандбольном финале и в групповых упражнениях в художественной гимнастке. Наши представители еще продолжают борьбу в велотреке. Но титул Дениса Дмитриева (кейрин) и Марии Новолодской (омниум) будут настоящим чудом, которое, кстати, могло бы стать решающим в сражении Россия vs Великобритания.

У британцев есть претендент на золото в женском боксе плюс теоретически возможны еще два первых места в велотреке. В теории британцы еще выступают в мужском марафоне, но там вероятность победы еще меньше, чем у наших в кайрине и омниуме.

У нас завтра два шанса на золото, у британцев — три. Нас по итогам конкретного дня устраивает ничья (поскольку у сборной ОКР больше серебра и бронзы). Но удержать позиции будет очень сложно. Напомню, что четвертое место — это повторение результата россиян в Рио. Пятое место — худший результат на летних Олимпиадах в истории отечественного спорта.

Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио (Япония) 7 августа. Фото "СЭ"
Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио (Япония) 7 августа. Фото «СЭ»

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Олег Шамонаев все материалы автора

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