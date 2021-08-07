Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 7 августа
18:35
В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх были разыграны 34 комплекта наград. Сборная России поднялась на четвертое место в медальном зачете.
Перед последним днем Игр в Токио лидирует Китай (38 золотых медалей), но сборная США уступает лидеру всего 2 золота.
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|38
|31
|18
|87
|2
|36
|39
|33
|108
|3
|27
|12
|17
|56
|4
|20
|26
|23
|69
|5
|20
|21
|22
|63
|6
|17
|7
|22
|46
|7
|10
|11
|16
|37
|8
|10
|11
|12
|33
|9
|10
|10
|19
|39
|10
|9
|12
|11
|32
|11
|8
|4
|8
|20
|12
|7
|6
|7
|20
|13
|6
|7
|6
|19
|14
|6
|6
|11
|23
|15
|6
|4
|10
|20
|16
|6
|3
|5
|14
|17
|4
|5
|5
|14
|18
|4
|4
|3
|11
|19
|4
|2
|1
|7
|20
|4
|1
|4
|9
|21
|3
|9
|6
|18
|22
|3
|6
|0
|9
|23
|3
|4
|6
|13
|24
|3
|4
|4
|11
|25
|3
|4
|2
|9
|26
|3
|3
|2
|8
|27
|3
|2
|2
|7
|28
|3
|1
|2
|6
|29
|3
|1
|1
|5
|30
|2
|5
|1
|8
|31
|2
|4
|6
|12
|32
|2
|2
|9
|13
|33
|2
|1
|4
|7
|34
|2
|1
|2
|5
|35
|2
|1
|1
|4
|36
|2
|1
|0
|3
|37
|2
|0
|2
|4
|38
|2
|0
|2
|4
|39
|2
|0
|1
|3
|40
|2
|0
|1
|3
|41
|2
|0
|0
|2
|42
|2
|0
|0
|2
|43
|1
|5
|12
|18
|44
|1
|3
|3
|7
|45
|1
|3
|0
|4
|46
|1
|3
|0
|4
|47
|1
|2
|4
|7
|48
|1
|2
|2
|5
|49
|1
|2
|1
|4
|50
|1
|2
|1
|4
|51
|1
|2
|0
|3
|52
|1
|1
|5
|7
|53
|1
|1
|4
|6
|54
|1
|1
|3
|5
|55
|1
|1
|2
|4
|56
|1
|1
|2
|4
|57
|1
|1
|0
|2
|58
|1
|0
|2
|3
|59
|1
|0
|1
|2
|60
|1
|0
|1
|2
|61
|1
|0
|1
|2
|62
|1
|0
|1
|2
|63
|1
|0
|0
|1
|64
|1
|0
|0
|1
|65
|1
|0
|0
|1
|66
|0
|4
|1
|5
|67
|0
|3
|4
|7
|68
|0
|3
|2
|5
|69
|0
|2
|2
|4
|70
|0
|2
|1
|3
|71
|0
|1
|3
|4
|72
|0
|1
|2
|3
|73
|0
|1
|2
|3
|74
|0
|1
|1
|2
|75
|0
|1
|1
|2
|76
|0
|1
|0
|1
|77
|0
|1
|0
|1
|78
|0
|1
|0
|1
|79
|0
|1
|0
|1
|80
|0
|1
|0
|1
|81
|0
|1
|0
|1
|82
|0
|0
|8
|8
|83
|0
|0
|4
|4
|84
|0
|0
|2
|2
|85
|0
|0
|1
|1
|86
|0
|0
|1
|1
|87
|0
|0
|1
|1
|88
|0
|0
|1
|1
|89
|0
|0
|1
|1
|90
|0
|0
|1
|1
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|1
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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