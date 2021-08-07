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Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 7 августа

18:35
7 августа. Токио. Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Фото Reuters
7 августа. Токио. Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Фото Reuters
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В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх были разыграны 34 комплекта наград. Сборная России поднялась на четвертое место в медальном зачете.

Перед последним днем Игр в Токио лидирует Китай (38 золотых медалей), но сборная США уступает лидеру всего 2 золота.

Страна З С Б Всего
1 38 31 18 87
2 36 39 33 108
3 27 12 17 56
4 20 26 23 69
5 20 21 22 63
6 17 7 22 46
7 10 11 16 37
8 10 11 12 33
9 10 10 19 39
10 9 12 11 32
11 8 4 8 20
12 7 6 7 20
13 6 7 6 19
14 6 6 11 23
15 6 4 10 20
16 6 3 5 14
17 4 5 5 14
18 4 4 3 11
19 4 2 1 7
20 4 1 4 9
21 3 9 6 18
22 3 6 0 9
23 3 4 6 13
24 3 4 4 11
25 3 4 2 9
26 3 3 2 8
27 3 2 2 7
28 3 1 2 6
29 3 1 1 5
30 2 5 1 8
31 2 4 6 12
32 2 2 9 13
33 2 1 4 7
34 2 1 2 5
35 2 1 1 4
36 2 1 0 3
37 2 0 2 4
38 2 0 2 4
39 2 0 1 3
40 2 0 1 3
41 2 0 0 2
42 2 0 0 2
43 1 5 12 18
44 1 3 3 7
45 1 3 0 4
46 1 3 0 4
47 1 2 4 7
48 1 2 2 5
49 1 2 1 4
50 1 2 1 4
51 1 2 0 3
52 1 1 5 7
53 1 1 4 6
54 1 1 3 5
55 1 1 2 4
56 1 1 2 4
57 1 1 0 2
58 1 0 2 3
59 1 0 1 2
60 1 0 1 2
61 1 0 1 2
62 1 0 1 2
63 1 0 0 1
64 1 0 0 1
65 1 0 0 1
66 0 4 1 5
67 0 3 4 7
68 0 3 2 5
69 0 2 2 4
70 0 2 1 3
71 0 1 3 4
72 0 1 2 3
73 0 1 2 3
74 0 1 1 2
75 0 1 1 2
76 0 1 0 1
77 0 1 0 1
78 0 1 0 1
79 0 1 0 1
80 0 1 0 1
81 0 1 0 1
82 0 0 8 8
83 0 0 4 4
84 0 0 2 2
85 0 0 1 1
86 0 0 1 1
87 0 0 1 1
88 0 0 1 1
89 0 0 1 1
90 0 0 1 1
91 0 0 1 1
92 0 0 1 1
93 0 0 1 1

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