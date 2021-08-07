Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 7 августа

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх были разыграны 34 комплекта наград. Сборная России поднялась на четвертое место в медальном зачете.

Перед последним днем Игр в Токио лидирует Китай (38 золотых медалей), но сборная США уступает лидеру всего 2 золота.