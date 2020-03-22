Reuters: организаторы начали рассматривать варианты переноса Олимпиады

Организаторы Олимпиады в Токио начали рассматривать возможные варианты переноса Игр-2020 на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. При этом правительство Японии по-прежнему настаивает на проведении Игр в запланироавнные сроки.

Один из источников отмечает, что их попросили сделать симуляцию на случай переноса соревнований. Другой отмечает: «Мы разрабатываем альтернативные планы: план B, C, D, изучаем различные сроки переноса».

Кроме того, организаторы все-таки рассматривают вариант проведения Олимпиады без зрителей, несмотря на то, что ранее в МОК отвергали такую возможность.

Финальное решение о переносе примет МОК, но он постарается учесть требования Японии.

Игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены почти все крупные соревнования по всему миру.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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