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Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпиады в Токио

13:10
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио, информирует ТАСС. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

11 августа глава государства подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам — триумфаторам токийской Олимпиады.

Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев, в том числе легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы Софья Позднякова и Софья Великая, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина и другие.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12361427

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Роман Шишов все материалы автора

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