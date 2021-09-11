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Владимир Путин: «Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно»

12:48
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Токио заявил, что российские спортсмены сражались достойно, несмотря на политизированные решения в адрес сборной страны.

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно», — цитирует ТАСС Путина.

Президент отметил, что он сам и вся страна понимает, как это было непросто, а подчас — запредельно трудно.

«Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды», — добавил президент.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12361405

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Роман Шишов все материалы автора

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