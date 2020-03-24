Президент ВФЛА Юрченко считает, что перенос Олимпиады даст шанс улучшить ситуацию с российскими атлетами

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал решение о переносе летней Олимпиады-2020 года. Ранее стало известно, что она пройдет не позднее лета 2021 года. Решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса.

— Себастьян Коу (президент World Athletics — Прим. «СЭ») — один из первых руководителей международных спортивных федераций, кто высказался за перенос сроков Олимпиады, — цитирует Юрченко ТАСС. — Его позиция мне импонирует, учитывая и то, что многие звезды мировой легкой атлетики высказывались ранее в том же ключе. Что касается российских легкоатлетов, для нас, ВФЛА, этот перенос станет дополнительным шансом улучшить ситуацию. У нас появилось время на то, чтобы путем конструктивного диалога, грамотного взаимодействия и умных переговоров с World Athletics изменить к старту Игр ситуацию как с лимитом участия российских легкоатлетов в крупных международных соревнованиях, так и в целом, со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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