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Президент МОК Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия Олимпиады-2020

16:06
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подвел итоги Олимпийских игр в Токио на церемонии закрытия турнира.

«В течении последних 16 дней вы поражали нс своими спортивными достижениями. Вы создали магию этих Игр. Вы были быстрее, выше, сильнее. Но мы все были едины. Вы яростно сражались друг с другом за олимпийскую славу, ног вы мирно существовали под одной крыше олимпийской деревни.

Вы вдохновляли нас объединяющим могуществом спорта. Которое еще значимее, учитывая вызовы, с которыми вам пришлось столкнуться из-за пандемии. Вы дарите миру самый ценный подарок — надежды. Ведь впервые с начала пандемии мир объединился. Весь мир делил моменты радости, моменты вдохновения. Все это дает нам надежду, дает веру в будущее.

Олимпийские игры Токио-2020 — это Олимпийские игры надежды, единства и мира. Вы, лучшие спортсмены мира, сумели осуществить свою олимпийскую мечту. Вы, японский народ, люди Японии, можете быть бесконечно горды за ваше достижение. От имени всех спортсменов мы говорим: «Спасибо Токио, спасибо Япония», — сказал Бах.

На Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей — Японии (27-14-17), четвертой — Великобритании (22-21-22).

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Иван Шитик все материалы автора

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