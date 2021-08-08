На церемонии закрытия Игр в Токио состоялась передача олимпийского флага Парижу

В Токио началась церемония закрытия XXXII летней Олимпиады. Мероприятие проходит на Национальном стадионе в столице Японии.

На церемонии состоялась передача олимпийского флага хозяину следующих летних Игр — Франции, которая примет Олимпиаду-2024 в Париже. Губернатор Токио Юрико Коикэ передала флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Tokyo 2020 ? Paris 2024



The @Tokyo2020 Olympic Games may be coming to an end, but the spirit of the Olympics is carried on by @Paris2024.



#StrongerTogether | #ClosingCeremony pic.twitter.com/QcE9bMDJY4 — Olympics (@Olympics) August 8, 2021

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года. Всего на турнире разыгрывались 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Следить за закрытием Олимпийских игр-2020 можно в нашей онлайн-трансляции.