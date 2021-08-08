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На церемонии закрытия Игр в Токио состоялась передача олимпийского флага Парижу

15:45
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В Токио началась церемония закрытия XXXII летней Олимпиады. Мероприятие проходит на Национальном стадионе в столице Японии.

На церемонии состоялась передача олимпийского флага хозяину следующих летних Игр — Франции, которая примет Олимпиаду-2024 в Париже. Губернатор Токио Юрико Коикэ передала флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года. Всего на турнире разыгрывались 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Следить за закрытием Олимпийских игр-2020 можно в нашей онлайн-трансляции.

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