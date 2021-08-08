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Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми

16:08
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XXXII летняя Олимпиада в Токио объявлена закрытой.

Глава МОК Томас Бах объявил об официальном окончании соревнований на церемонии закрытия Игр, которая проходит на Национальном стадионе в столице страны.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 71).

Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года. На турнире разыгрывались 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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