Познер о словах Губерниева: «Быть трехголовым драконом не всякому дано»

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал слова комментатора «Матча ТВ» Дмитрия Губерниева в свой адрес.

Ранее Познер заявил, что команда России заслужила наказания и отношения к себе за допинговый скандал. После этого Губерниев сказал, что Познер не знает, за кого болеть, а также назвал его драконом о трех головах.

«Губерниев — яркий комментатор. Мне очень нравится, как он работает. Он всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями. В данном случае я считаю, он меня похвалил: быть трехголовым монстром, драконом не всякому дано. И в какой-то степени он прав. Вот играли в финале Олимпийских игр волейболисты из России и Франции, и мне действительно было тяжело. Мне хочется в таких случаях, чтобы и те, и те выиграли. Да, мне бывает сложно болеть, я это вполне признаю», — приводит слова Познера News.ru.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.