Бывший премьер-министр Бельгии объявил Евросоюз победителем Олимпиады в Токио
Бывший премьер-министр Бельгии и представитель Европейского парламента по вопросам Брексита Ги Верхофстадт заявил, что Олимпиаду в Токио выиграл Евросоюз.
«Забавный факт: у всех стран ЕС вместе взятых золотых медалей больше, чем у США или Китая. Я хотел бы видеть на форме спортсменов флаг ЕС рядом с национальной символикой. Наша идентичность разнообразна — мы гордые итальянцы, латыши, немцы, словенцы и европейцы. Наш спорт должен отражать это», — написал Верхофстадт в Twitter.
Напомним, что медальный зачет Игр-2020 выиграла сборная США, у которой 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), замкнула тройку Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды).
Fun fact: EU combined has more gold medals than US or China #TokyoOlympics— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 5, 2021
I'd love to see the EU flag next to the national on athletes' clothes.
Our identity is layered — we're proud Italians, Latvians, Germans, Slovenians... and Europeans. Our sports should reflect that ???
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