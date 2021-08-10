Кадыров оценил выступление чеченских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу со спортивными функционерами.

«Открывая совещание, поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио. Вопреки беспрецедентному давлению наша национальная сборная вошла в первую пятерку медального зачета и покинула Японию с высоко поднятой головой! Особое внимание уделил выступлениям чеченских спортсменов. Две бронзовые медали — это, конечно, хороший вклад в общий зачет, но данный результат не соответствует нашему потенциалу. Местные спортсмены способны на еще большие достижения.

Я поручил новому министру ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Турпал-Али Ибрагимову полностью пересмотреть систему подготовки атлетов. Основной акцент необходимо сделать на олимпийских видах спорта. Плоды этой работы должны быть видны уже на следующих летних ОИ в Париже.

Я отметил, что спортивным федерациям в Чеченской Республике выделяются достаточные средства, в том числе внебюджетные. Мы обладаем развитой инфраструктурой и прекрасными природными условиями, которые позволяют готовить чемпионов России, Европы, мира и ОИ по различным дисциплинам.

На мой взгляд, не все руководители федераций, тренеры и спортсмены работают с полной самоотдачей. Отдельного внимания заслуживает рациональность расходования средств. Я поручил новому министру взять этот вопрос под полный контроль. Также считаю, что будет целесообразно проводить подготовительные сборы внутри республики. У нас есть для этого все условия. Отправлять спортсменов за пределы нужно только при необходимости, обоснованной федерациями.

Я пожелал успехов Турпал-Али Ибрагимову в новой должности. Отметил, что на него возлагается большой груз ответственности. Выразил уверенность, что он оправдает оказанное доверие и поможет нашим спортсменам раскрыть свой потенциал", — написал Кадыров на своей странице на «ВКонтакте».