«Он не знает, за кого болеть». Губерниев подколол Познера после слов о наказании России на Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова журналиста Владимира Познера о наказании российских спортсменов на Олимпиаде в Токио (Япония).

Ранее Познер заявил, что команда России заслужила наказание и отношение к себе за допинговый скандал.

«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединенные штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трех головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия», — сказал URA.RU Дмитрий Губерниев.

На Олимпиаде в Токио Россия завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, расположившись на пятом месте медального зачета.