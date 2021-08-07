Поздняков: «Ни одного заражения в олимпийской деревне в нашей команде мы не допустили»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о количестве зараженных коронавирусом на Олимпиаде в Токио.

«Ни одного заражения в олимпийской деревне в нашей команде мы не допустили. Мы свою задачу выполнили, это является предметом гордости. По прилете в Токио каратистка получила позитивный тест, она помещена под карантин. Мы оставим представителя в Токио до завершения карантина.



Хотелось бы отметить, что за Олимпиаду в команде не было ни одного позитивного допинг-теста. Я поздравляю с этим всех, кто к этому причастен — нашу организацию, ФМБА, РУСАДА, Министерство спорта, которые все это время боролись с негативными проявлениями», — сказал Поздняков.