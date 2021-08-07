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Поздняков: «Ни одного заражения в олимпийской деревне в нашей команде мы не допустили»

08:28
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о количестве зараженных коронавирусом на Олимпиаде в Токио.

«Ни одного заражения в олимпийской деревне в нашей команде мы не допустили. Мы свою задачу выполнили, это является предметом гордости. По прилете в Токио каратистка получила позитивный тест, она помещена под карантин. Мы оставим представителя в Токио до завершения карантина.

Хотелось бы отметить, что за Олимпиаду в команде не было ни одного позитивного допинг-теста. Я поздравляю с этим всех, кто к этому причастен — нашу организацию, ФМБА, РУСАДА, Министерство спорта, которые все это время боролись с негативными проявлениями», — сказал Поздняков.

Анна Чернышева была единственной представительницей России на первом в истории олимпийском турнире по карате. Она должна была 5 августа выступить в кумите (свободном спарринге) в весовой категории до 55 кг. Однако за день до выступления сдала положительный тест на коронавирус.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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