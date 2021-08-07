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Поздняков: «Олимпиада прошла очень успешно для российской команды»

08:27
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020.

«Мы ожидаем сегодня наибольшее количество медалей от наших спортсменов. Вне зависимости от того, что произойдет в выходные, я считаю, что Игры прошли очень успешно для российской команды. Планы и прогнозы подтвердились в ряде видов спорта, в некоторых мы даже не ожидали таких результатов. Могу точно сказать, что потенциал команда по состоянию на данный момент реализовала», — сказал Поздняков.

На данный момент Россия завоевала 63 медали Олимпиады: 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых наград. Олимпиада завершится 8 августа.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события