Поздняков: «Олимпиада прошла очень успешно для российской команды»
08:27
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020.
«Мы ожидаем сегодня наибольшее количество медалей от наших спортсменов. Вне зависимости от того, что произойдет в выходные, я считаю, что Игры прошли очень успешно для российской команды. Планы и прогнозы подтвердились в ряде видов спорта, в некоторых мы даже не ожидали таких результатов. Могу точно сказать, что потенциал команда по состоянию на данный момент реализовала», — сказал Поздняков.
На данный момент Россия завоевала 63 медали Олимпиады: 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых наград. Олимпиада завершится 8 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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