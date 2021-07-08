Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Олимпийские игры в Токио, а также соревнования в близлежащих префектурах Сайтама, Тибе и Канагава пройдут без зрителей, информирует агентство Kyodo.

Официально об этом решении пока не объявлено. Церемония открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей.

Решение о проведение Олимпиады без зрителей будет принято на встрече главы МОК Томаса Баха, главы МПК Эндрю Парсонса, министра по делам олимпиады Тамае Марукавы, губернатора Токио Юрико Коикэ, главы оргкомитета олимпийских и паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото. Мероприятие проходит в настоящий момент в Токио.

Напомним, сегодня стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет длиться и во время Олимпиады — до 22 августа.

По информации японского Минздрава, в среду в Токио было выявлено 920 случаев заражения. Это на 206 больше, чем неделю назад.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но были перенесены на это лето из-за пандемии коронавируса.

Ранее организаторы Олимпиады объявили, что зарубежные болельщики не будут допущены на соревнования, а местные смогут заполнить не более 50 процентов мест на трибунах, причем число зрителей не должно превышать 10 тысяч.