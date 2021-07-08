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В Токио ввели режим ЧС из-за коронавируса — он будет действовать во время Олимпиады

11:29
В Токио введут режим ЧС из-за коронавируса и снимут за день до Олимпиады. Фото Sky Sports.
В Токио введут режим ЧС из-за коронавируса и снимут за день до Олимпиады. Фото Sky Sports.
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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе заседания правительственного штаба объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио, информирует Kyodo News. Он продлится до 22 августа. Также до этого срока будет продлено действие режима ЧС в южной префектуре Окинава.

По информации японского Минздрава, в среду в Токио было выявлено 920 случаев заражения. Это на 206 больше, чем неделю назад.

Этим летом в Токио пройдут Олимпийские игры, соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но были перенесены на это лето из-за пандемии коронавируса.

Ранее организаторы Олимпиады объявили, что зарубежные болельщики не будут допущены на соревнования. Местные смогут заполнить не более 50 процентов мест на трибунах, причем число зрителей не должно превышать 10 тысяч.

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