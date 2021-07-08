Олимпиада в Токио пройдет без зрителей из-за коронавируса

Летняя Олимпиада в Токио пройдет без зрителей. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Как сообщает BBC, об этом сегодня объявил министр по делам Олимпиады Тамае Марукава.

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет длиться и во время Олимпиады — до 22 августа.

По информации японского Минздрава, в среду в Токио было выявлено 920 случаев заражения. Это на 206 больше, чем неделю назад.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.

Ранее организаторы Олимпиады объявили, что зарубежные болельщики не будут допущены на соревнования, а местные смогут заполнить не более 50 процентов мест на трибунах, причем число зрителей не должно превышать 10 тысяч.

Таким образом, Олимпиада в Токио станет первой, которая пройдет без зрителей.