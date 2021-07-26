Олимпиада-2020: все медали соревнований дня 26 июля

На Олимпийских Играх в Токио завершился третий соревновательный день. Было разыграно20 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Напомним, что российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпийских играх в Токио без флага и гимна — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Олимпийские игры-2020 в Токио

26 июля

Медали дня

Триатлон. Мужчины

1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия)

2. Алекс Йи (Великобритания)

3. Хайден Уайлд (Новая Зеландия)

Плавание. Женщины. 100 м. Баттерфляй

1. Маргарет Макнил (Канада)

2. Чжан Юйфэй (Китай)

3. Эмма Маккеон (Австралия)

Плавание. Мужчины. 100 м. Брасс

1. Адам Пити (Великобритания)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Николо Мартинеги (Италия)

Плавание. Женщины. 400 м. Вольный стиль

1. Ариана Титмус (Австралия)

2. Кэйти Ледеки (США)

3. Ли Бинцзие (Китай)

Плавание. Мужчины. Эстафета. 4х100 м

1. США

2. Италия

3. Австралия

Скейтборд. Женщины. Стрит

1. Момиджи Нишия (Япония)

2. Райсса Леал (Бразилия)

3. Фуна Накаяма (Япония)

Стрельба. Женщины. Скит

1. Эмбер Инглиш (США)

2. Диана Бакози (Италия)

3. Вэй Мэн (Китай)

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки

1. Томас Дэйли / Мэтти Ли (Великобритания)

2. Цао Юань / Чэнь Айсень (Китай)

3. Виктор Минибаев / Александр Бондарь (Россия)

Велоспорт — Маунтинбайк. Мужчины

1. Томас Ридкок (Великобритания)

2. Матиас Флукигер (Швейцария)

3. Давид Валеро Серрано (Испания)

Стрельба. Мужчины. Скит

1. Винсент Хэнкок (США)

2. Йеспер Хансен (Дания)

3. Абдулла Альрашиди (Кувейт)

Cтрельба из лука. Мужчины. Командное первенство

1. Корея

2. Китайский Тайбэй

3. Япония

Дзюдо. Женщины. Категория до 57 кг

1. Нора Гьякова (Косово)

2. Сара Леони Киске (Франция)

3. Джессика Климкаит (Канада)

3. Цукаса Йошида (Япония)

Дзюдо. Мужчины. Категория до 73 кг

1. Шохеи Оно (Япония)

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

3. Ан Чан Рим (Корея)

3. Цогтбаатар Цэнд-Очир (Монголия)

Фехтование. Мужчины. Рапира, личное первенство

1. Чюн Ка Лун (Гонконг)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Александр Чоупенич (Чехия)

Фехтование. Женщины. Сабля, личное первенство

1. София Позднякова (Россия)

2. Софья Великая (Россия)

3. Манон Брюне (Франция)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное первенство

1. Россия

2. Япония

3. Китай

Тхэквондо. Мужчины. Категория до 80 кг

1. Максим Храмцов (Россия)

2. Салех Эльшарабати (Иордания)

3. Тони Канает (Хорватия)

Тяжелая атлетика. Женщины. Категория до 55 кг

1. Хилидин Диас (Филиппины)

2. Ляо Циуюн (Китай)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан)

Тхэквондо. Женщины. Категория до 67 кг

1. Матеа Елич (Хорватия)

2. Лорен Уильямс (Великобритания)

3. Хейдара Малак (Египет)

3. Рут Грагби (Кот д'Ивуар)

Настольный теннис. Микст. Командное первенство

1. Дзюн Мизутани / Мима Ита (Япония)

2. Ху Ксин / Лю Шивень (Китай)

3. Лин Юн Жу / Чэн Ичин (Тайвань)