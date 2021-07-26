Олимпиада-2020: Китай — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
04:55
В понедельник, 26 июля, в Токио проходит третий день Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 26 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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|3
|7
|1
|1
|3
|5
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|33
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Норвегия завоевала первую золотую медаль на Играх-2020: Кристиан Блумменфельт победил в триатлоне. Лучший российский спортсмен пришел 32-м.
Канада выиграла золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем: Маргарет Макнил показала лучшее время и обошла китаянку Чжан Юйфэй.
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