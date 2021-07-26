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Олимпиада-2020: Китай — в лидерах медального зачета, Россия — пятая

04:55
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Instagram
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Instagram
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В понедельник, 26 июля, в Токио проходит третий день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 26 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б В
1
Китай
 6 2 4 12
2
Япония
 5 1 0 6
3
США
 4 2 4 10
4
Корея
 2 0 3 5
5
Россия
 1 4 2 7
6
Канада
 1 2 0 3
7
Италия
 1 1 3 5
8
Австралия
 1 1 2 4
9
Франция
 1 1 1 3
10
Венгрия
 1 1 0 2
11
Тунис
 1 1 0 2
12
Австрия
 1 0 0 1
13
Иран
 1 0 0 1
14
Косово
 1 0 0 1
15
Норвегия
 1 0 0 1
16
Таиланд
 1 0 0 1
17
Узбекистан
 1 0 0 1
18
Эквадор
 1 0 0 1
19
Великобритания
 0 2 1 3
20
Нидерланды
 0 2 0 2
21
Бразилия
 0 1 1 2
22
Индонезия
 0 1 1 2
23
Сербия
 0 1 1 2
24
Тайвань
 0 1 1 2
25
Испания
 0 1 0 1
26
Бельгия
 0 1 0 1
27
Болгария
 0 1 0 1
28
Грузия
 0 1 0 1
29
Индия
 0 1 0 1
30
Колумбия
 0 1 0 1
31
Румыния
 0 1 0 1
32
Германия
 0 0 2 2
33
Казахстан
 0 0 2 2
34
Турция
 0 0 2 2
35
Украина
 0 0 2 2
36
Новая Зеландия
 0 0 1 1
37
Израиль
 0 0 1 1
38
Мексика
 0 0 1 1
39
Монголия
 0 0 1 1
40
Словения
 0 0 1 1
41
Швейцария
 0 0 1 1
42
Эстония
 0 0 1 1

Норвегия завоевала первую золотую медаль на Играх-2020: Кристиан Блумменфельт победил в триатлоне. Лучший российский спортсмен пришел 32-м.

Канада выиграла золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем: Маргарет Макнил показала лучшее время и обошла китаянку Чжан Юйфэй.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события