В понедельник, 26 июля, в Токио проходит третий день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 26 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна З С Б В 1 Китай 6 2 4 12 2 Япония 5 1 0 6 3 США 4 2 4 10 4 Корея 2 0 3 5 5 Россия 1 4 2 7 6 Канада 1 2 0 3 7 Италия 1 1 3 5 8 Австралия 1 1 2 4 9 Франция 1 1 1 3 10 Венгрия 1 1 0 2 11 Тунис 1 1 0 2 12 Австрия 1 0 0 1 13 Иран 1 0 0 1 14 Косово 1 0 0 1 15 Норвегия 1 0 0 1 16 Таиланд 1 0 0 1 17 Узбекистан 1 0 0 1 18 Эквадор 1 0 0 1 19 Великобритания 0 2 1 3 20 Нидерланды 0 2 0 2 21 Бразилия 0 1 1 2 22 Индонезия 0 1 1 2 23 Сербия 0 1 1 2 24 Тайвань 0 1 1 2 25 Испания 0 1 0 1 26 Бельгия 0 1 0 1 27 Болгария 0 1 0 1 28 Грузия 0 1 0 1 29 Индия 0 1 0 1 30 Колумбия 0 1 0 1 31 Румыния 0 1 0 1 32 Германия 0 0 2 2 33 Казахстан 0 0 2 2 34 Турция 0 0 2 2 35 Украина 0 0 2 2 36 Новая Зеландия 0 0 1 1 37 Израиль 0 0 1 1 38 Мексика 0 0 1 1 39 Монголия 0 0 1 1 40 Словения 0 0 1 1 41 Швейцария 0 0 1 1 42 Эстония 0 0 1 1

Норвегия завоевала первую золотую медаль на Играх-2020: Кристиан Блумменфельт победил в триатлоне. Лучший российский спортсмен пришел 32-м.

Канада выиграла золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем: Маргарет Макнил показала лучшее время и обошла китаянку Чжан Юйфэй.