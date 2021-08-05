Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В 14-й день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 23 комплекта медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в пятницу, 6 августа, имеют шансы на золото и награды другого достоинства в боксе и вольной борьбе, велоспорта на треке и современном пятиборье.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры . Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

6 августа, пятница (23 комплекта наград)

Пляжный волейбол

04.00. Женщины. Матч за 3-е место.

06.30. Женщины. Финал. (Первый)

Футбол

05.00. Женщины. Финал. Швеция — Канада. (Матч Футбол 2)

14.00. Мужчины. Матч за 3-е место. Мексика — Япония. (Матч Футбол 2)

Хоккей на траве

04.30. Женщины. Матч за 3-е место. Великобритания — Индия.

13.00. Женщины. Финал. Голландия — Аргентина. (Матч Страна)

Вольная борьба

05.00. Женщины, до 50 кг. Предварительные поединки. Наши: Стальвира Оршуш. (Первый)

05.00. Мужчины, до 65 кг. Предварительные поединки. Наша: Гаджимурад Рашидов. (Первый)

05.00. Мужчины, до 97 кг. Предварительные поединки. Наши: Абдулрашид Садулаев. (Первый)

13.30. Женщины, до 57 кг. Финалы. (Первый)

13.30. Мужчины, до 57 кг. Финалы: Наши: Заурбек Сидаков. (Первый)

13.30. Мужчины, до 86 кг. Финалы. (Первый)

Бокс

08.15. Женщины. Весовая категория до 75 кг. 1/2 финала. Магомедалиева (Россия) — Ли Цянь (Китай). (Россия 1)

09.05. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Финал. Гаджимагомедов (Россия) — ла Крус (Куба). (Россия 1)

Легкая атлетика

00.50. Мужчины. Ходьба, 50 км. (Матч ТВ)

10.30. Женщины. Ходьба. 20 км. Финал. Наши: Эльвира Хасанова. (Матч ТВ)

14.50. Женщины. Метание копья. Финал. (Матч ТВ)

15.00. Мужчины. 5000 м. Финал. (Матч ТВ)

15.35. Женщины. 400 м. Финал. (Матч ТВ)

15.50. Женщины. 1500 м. Финал. (Матч ТВ)

16.30. Женщины. 4х100 м, эстафета. Финал. (Матч ТВ)

16.50. Мужчины. 4х100 м, эстафета. Финал. (Матч ТВ)

Велоспорт

11.15. Женщины. Трек. Мэдисон. Финал. (Матч ТВ)

12.00. Мужчины. Трек. Индивидуальный спринт. Финал. Наши: Денис Дмитриев. (Матч ТВ)

Скалолазание

11.30. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал. (Матч Арена)

Настольный теннис

13.30. Мужчины. Командный разряд. Финал. (Матч Страна)

Синхронное плавание

13.30. Женщины. Группы. Техническая программа. (Первый)

Карате

13.50. Женщины. Ката. Финал. (Матч Боец)

14.00. Женщины. Кумитэ, до 61 кг. Финал. (Матч Боец)

14.15. Мужчины. Кумитэ, до 75 кг. Финал. (Матч Боец)

Гандбол

15.00. Женщины. 1/2 финала. Норвегия — Россия. (Россия 1)

Современное пятиборье

13.00. Женщины. Бег, стрельба. Финал. Наши: Гульназ Губайдуллина, Ульяна Балашова. (Первый)

Все события 14-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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