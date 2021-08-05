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Медальный прогноз на 6 августа на Олимпиаде: два золота и еще две медали для России

21:30
Вид Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вид Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу на Играх в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей — в легкой атлетике, пляжном волейболе, боксе, велотреке, футболе, хоккее на траве, карате, современном пятиборье, скалолазании, настольном теннисе, вольной и женской борьбе.

У сборной ОКР — новые шансы улучшить позицию в командном зачете. Снова ждем золота в боксе (от Муслима Гаджимагомедова) и вольной борьбе (от Заурбека Сидакова).

Также возможны медали в велотреке (Денис Дмитриев) и современном пятиборье (Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина). В общем, четыре медали, в том числе две золотых — вполне реальная цель.

Итоги соревнований Олимпиады в четверг, 5 августа, — на этой странице.

Все события 14-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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