Медальный прогноз на 6 августа на Олимпиаде: два золота и еще две медали для России

В пятницу на Играх в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей — в легкой атлетике, пляжном волейболе, боксе, велотреке, футболе, хоккее на траве, карате, современном пятиборье, скалолазании, настольном теннисе, вольной и женской борьбе.

У сборной ОКР — новые шансы улучшить позицию в командном зачете. Снова ждем золота в боксе (от Муслима Гаджимагомедова) и вольной борьбе (от Заурбека Сидакова).

Также возможны медали в велотреке (Денис Дмитриев) и современном пятиборье (Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина). В общем, четыре медали, в том числе две золотых — вполне реальная цель.

Итоги соревнований Олимпиады в четверг, 5 августа, — на этой странице.

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