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Медальный прогноз на 8 августа на Олимпиаде: России очень нужны два золота

21:00
Олимпиада-2020 в Токио 8 августа: какие медали выиграет Россия? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олимпиада-2020 в Токио 8 августа: какие медали выиграет Россия? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 8 августа, в последний день Олимпийских игр в Токио-2020 состоится розыгрыш 13 комплектов медалей — в художественной гимнастике, легкой атлетике, гандболе, волейболе, водном поло, велотреке, боксе и баскетболе.

Сборной ОКР (Олимпийского комитета России) для сохранения четвертого места в командном зачете очень нужно побеждать в женском гандбольном финале и в групповых упражнениях в художественной гимнастике. Медаль любого достоинства в велотреке станет огромным успехом.

Две золотых медали, скорее всего, гарантируют нам четвертое место. Кроме того, 71 награда в сумме — это на одну больше, чем было в Лондоне после всех антидопинговых коррекций. Сейчас это тоже отличный результат.

Большой анонс соревнований Олимпиады в воскресенье, 8 августа, — на этой странице.

Все события 16-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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