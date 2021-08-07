Церемония закрытия Олимпиады: дата, время начала и во сколько смотреть

8 августа в Токио (Япония) пройдет церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020. Торжественное мероприятие начнется в 14.00 (мск) и пройдет на Национальном стадионе.

Следить за онлайн-трансляцией церемонии закрытия Олимпиады-2020 можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1», а также на платформе «Смотрим».

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но Игры перенесли из-за пандемии коронавируса.

В Олимпийских играх в Японии приняло участие 205 стран. Всего было представлено 33 вида спорта. Практически все соревнования проходили без зрителей.