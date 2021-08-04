В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх-2020 в Токио будет разыграно 27 комплектов наград — в легкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велотреке, прыжках в воду, футболе, хоккей на траве, карате, плавании в открытой воде, скейтбордингу, скалолазании, настольному теннису, вольной и женской борьбе.

Сборная ОКР (Олимпийского комитета России) в таком изобилии может неплохо пополнить медальный запас.

Наши золотые цели — финалы в боксе и вольной борьбе. Первые места будут атаковать Анжелика Сидорова в прыжках с шестом и Василий Мизинов в спортивной ходьбе, а также Олеся Ромасенко в гребле на каноэ. Шансы на медали имеет велогонщица Дарья Шмелева в кейрине.

В общем — 3-4 золотых награды за день — реальная цель. И хочется, чтобы медальные планы, наконец, реализовались, и мы снова набрали ход после замедления, которое наблюдалось последние три дня.

Большой анонс соревнований Олимпиады в четверг, 5 августа, — на этой странице.

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